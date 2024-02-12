Haberler Fenerbahçe Kadıköy'den artık çıkış var! Fenerbahçe taraftarını kahreden gerçek

Kadıköy'den artık çıkış var! Fenerbahçe taraftarını kahreden gerçek

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı ve liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Bu maçın ardından ortaya çıkan o gerçek dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 10:23
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Kadıköy'den artık çıkış var! Fenerbahçe taraftarını kahreden gerçek

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Kadıköy'den artık çıkış var! Fenerbahçe taraftarını kahreden gerçek

Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında oldukça kritik olan maçta rakibiyle 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Kadıköy'den artık çıkış var! Fenerbahçe taraftarını kahreden gerçek

Fenerbahçe bu maçın ardından liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Kadıköy'den artık çıkış var! Fenerbahçe taraftarını kahreden gerçek

Kanarya'nın rakibine karşı aldığı skor ve oynadığı futbol sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken o detay gündeme oturdu.

Kadıköy'den artık çıkış var! Fenerbahçe taraftarını kahreden gerçek

Fenerbahçe için Kadıköy bu sezon deplasmana döndü...

Kadıköy'den artık çıkış var! Fenerbahçe taraftarını kahreden gerçek

Sarı-lacivertliler, dış sahada 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, evinde ise 4. kez rakiplerine puan verdi.

Kadıköy'den artık çıkış var! Fenerbahçe taraftarını kahreden gerçek

Bu sezon evinde Trabzon'a yenilen ardından da G.Saray ve Samsun'la berabere kalan Fenerbahçe dün de konuk ettiği Alanya'ya diş geçiremedi.

Kadıköy'den artık çıkış var! Fenerbahçe taraftarını kahreden gerçek

Rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen öne geçen kanarya, skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Kadıköy'den artık çıkış var! Fenerbahçe taraftarını kahreden gerçek

SEVİNÇ DÖRT DAKİKA SÜRDÜ

Maça Fenerbahçe baskılı başlasa da 12. dakikada Augusto'nun golüyle geriye düştü. İkinci yarının hemen başında Tadic'in penaltıdan attığı golle maçta beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, 59'da ise Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti.

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