Kadıköy'den artık çıkış var! Fenerbahçe taraftarını kahreden gerçek

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında oldukça kritik olan maçta rakibiyle 2-2'lik skorla berabere kaldı.
Fenerbahçe bu maçın ardından liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Kanarya'nın rakibine karşı aldığı skor ve oynadığı futbol sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken o detay gündeme oturdu.
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Sarı-lacivertliler, dış sahada 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, evinde ise 4. kez rakiplerine puan verdi.
Bu sezon evinde Trabzon'a yenilen ardından da G.Saray ve Samsun'la berabere kalan Fenerbahçe dün de konuk ettiği Alanya'ya diş geçiremedi.
Rakibi karşısında geriye düşmesine rağmen öne geçen kanarya, skoru koruyamadı ve 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
SEVİNÇ DÖRT DAKİKA SÜRDÜ
Maça Fenerbahçe baskılı başlasa da 12. dakikada Augusto'nun golüyle geriye düştü. İkinci yarının hemen başında Tadic'in penaltıdan attığı golle maçta beraberliği yakalayan sarı-lacivertliler, 59'da ise Edin Dzeko'nun golüyle öne geçti.
Ancak Fenerbahçe'nin üstünlüğü sadece 4 dakika sürdü. Alanya'nın ilk golünü atan Augusto, 63'te bir kez daha sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi. 90 dakika bu skorla bitince F.Bahçe zirveyi, Galatasaray'a teslim etti.