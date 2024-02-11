Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Çağdaş Altay düdük çaldı.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

Fenerbahçe'nin gollerini 49. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 59. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Corendon Alanyaspor'un golleri 12 ve 63. dakikada Loido Augusto'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 64 puana ulaştı. Corendon Alanyaspor ise puanını 28 yaptı.

Sarı-lacivertliler gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Corendon Alanyaspor ise evinde Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Tadic'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder'in sağ ayağıyla vuruşunda top yandan auta çıktı.

12'nci dakikada Alanyaspor öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'ndan topu kapan Eduardo pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Oğuz Aydın'a aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın müsait durumdaki Sisto'ya çevirdi. Sisto'nun vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı. Livakovic'ten seken topla ceza sahası sol çaprazda buluşan Augusto meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

24'üncü dakikada Dzeko'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Tadic ceza sahasına ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Krunic pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Cengiz'e aktardı. Cengiz'in yerden şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

33'üncü dakikada sağ taraftaki Cengiz Ünder'in pasıyla merkezde buluşan Tadic'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Ertuğrul çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada sol taraftan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Djiku, Augusto'nun müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

49'uncu dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Tadic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

53'üncü dakikada orta alanda topla buluşan İrfan Can Kahveci ceza sahasına yaklaştıktan sonra ortasını ceza sahası içindeki Dzeko'ya yaptı. Dzeko'nun gelişine vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

59'uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası çizgisindeki Dzeko pasını ceza sahası yayındaki Ferdi'ye aktardı. Ferdi'nin bekletmeden pasını aktardığı sağ taraftaki Mert Müldür, ortasını arka direkteki Dzeko'ya yaptı. Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

63'üncü dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Orta alanda ilerleyen Hadergjnonaj pasını sol çaprazdaki Augusto'ya aktardı. Topla buluştuktan sonra ceza sahası yayına yakın bir noktadan vuruşunu yapan Augusto fileleri havalandırdı: 2-2.

65'inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdaki Dzeko ortasını ceza sahası içindeki Mert Müldür'e yaptı. Mert Müldür'ün sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

76'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hadergjnonaj'ın şutunda kaleci Livakovic'ten seken topa hareketlenen Augusto'nun arka direkte boş kaleye yaptığı kafa vuruşu direkten auta çıktı.

77'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Krunic'in şutunu kaleci Ertuğrul kurtardı. Ertuğrul'dan seken topu İrfan Can Kahveci kafayla tamamlamak istedi. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunu da kaleci Ertuğrul çıkardı.