Haberler Fenerbahçe Fred yükleniyor

Fred yükleniyor

Brezilyalı yıldız sakatlıktan kurtuldu. Koşulara başladı. 19 Şubat’a kadar bireysel çalışacak. Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fred yükleniyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası bu sezon 2. defa sakatlanmıştı. Takımda tüm dişlileri döndüren parça olan Fred'in yokluğunda sarı-lacivertliler zorluk çektiler. Ancak Brezilyalı yıldızdan iyi haber geldi. Kontrol amaçlı çekilen MR'ı iyi çıkan tecrübeli futbolcu sahaya indi. Koşulara başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 19 Şubat tarihine kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek. Ardından takıma katılacak. He sağlık heyeti hem de İsmail Kartal tam olarak iyileşmeden Fred'i sahaya sürmek istemiyor. Alanyaspor ve Ç.Rize karşılaşmalarında forma giyemeyecek. 25 Şubat'taki Kasımpaşa maçıyla dönecek.

ÖDEM İYİLEŞTİ YIRTIK DEVAM

Fred'in dünkü MR sonucu Fenerbahçeliler için büyük önem taşıyordu. Hiç ödem kalmaması camiayı sevindirdi. Ancak aynı kas grubundaki tendoda yırtık devam ediyor. Fred en kısa sürede iyileşirse yeniden büyük zaferler yolculuğunda Kanarya'ya yardım etmeyi planlıyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Halil Dervişoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Taraftarı çılgına çevirmişti: Süper Lig ekibine imzayı atacak…
Kaynakları PKK ajansı | CHP yandaşı BirGün Gazetesi teröristlerin sözcülüğüne soyundu! Tepki yağdı: Kaynaklarını kesin
Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi!
G.Saray'dan Alman sol beke kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den orta sahaya yerli takviyesi!
F.Bahçe'de hedef çeyrek final! İşte Kartal'ın 11'i
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
TFF'den 6 Şubat paylaşımı!
💥Süper Loto çekildi! (6 Şubat)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..." Olay sözler! "Formaya olan saygısızlığı..." 07:47
O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti" O isme dikkat çekti! "Bu tavrıyla takdiri hak etti" 07:29
Maaşı FIFA'dan Maaşı FIFA'dan 06:08
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:14
Sociedad avantajı kaptı! Sociedad avantajı kaptı! 01:12
Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi! 01:08
Daha Eski
Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! Okan Buruk'tan sol bek transferi açıklaması! 01:08
Thomas Meunier Trabzon'a geldi! Thomas Meunier Trabzon'a geldi! 01:08
Ankaragücü rahat turladı! Ankaragücü rahat turladı! 01:08
F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! F. Karagümrük Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde! 01:08
F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu! 01:08
F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor! F.Bahçe'nin o yıldızlarını eski takımları mumla arıyor! 01:08