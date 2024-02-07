Fred yükleniyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası bu sezon 2. defa sakatlanmıştı. Takımda tüm dişlileri döndüren parça olan Fred'in yokluğunda sarı-lacivertliler zorluk çektiler. Ancak Brezilyalı yıldızdan iyi haber geldi. Kontrol amaçlı çekilen MR'ı iyi çıkan tecrübeli futbolcu sahaya indi. Koşulara başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 19 Şubat tarihine kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek. Ardından takıma katılacak. He sağlık heyeti hem de İsmail Kartal tam olarak iyileşmeden Fred'i sahaya sürmek istemiyor. Alanyaspor ve Ç.Rize karşılaşmalarında forma giyemeyecek. 25 Şubat'taki Kasımpaşa maçıyla dönecek.

ÖDEM İYİLEŞTİ YIRTIK DEVAM

Fred'in dünkü MR sonucu Fenerbahçeliler için büyük önem taşıyordu. Hiç ödem kalmaması camiayı sevindirdi. Ancak aynı kas grubundaki tendoda yırtık devam ediyor. Fred en kısa sürede iyileşirse yeniden büyük zaferler yolculuğunda Kanarya'ya yardım etmeyi planlıyor.