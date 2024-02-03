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Melissa Vargas Fenerbahçe'ye dönüyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Melissa Vargas'ın yeniden sarı-lacivertli formayı giyeceğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 14:42 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 14:47
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Melissa Vargas Fenerbahçe'ye dönüyor!

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın yeniden sarı-lacivertli formayı giyeceğini bildirdi.

Başkan Koç, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

Melissa Vargas'ın transferi... 31 Ocak'ta Türkiye'de transfer bitiyor. Biliyorsunuz Çin'de oynuyor ve sonra bize geliyor. Melisa'nın ülkemize gelebilmesi için takımın final serisini 3-0'da bitirip, 30 Ocak'ta lig bitimiyle gelmesini istiyorduk. Melissa Vargas'ın takımı 55 maçtır yenilmedi, neredeyse set bile vermedi. Ancak 55 maç sonra takımı ilk yenilgisini aldı. Final serisi uzadı ve bu şekilde lisans işlemlerini yetiştireme şansımız imkansız hale geldi. Voleybol Federasyonu ve yöneticilerimizin çalışmaları, Vargas'ın menajerlik şirketinin biraz itmesiyle birlikte Melisa Vargas'ın takıma döneceğini açıklıyorum. Lisans işlemleri tamamlandı. Kendisi hala sakat, yeni yeni oynamaya başladı. İnşallah mart ve nisan aylarında bize katkı sağlayacak. Bu transferin maliyeti oldu. Bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum.

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