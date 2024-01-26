TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Ancak yönetim, yabancı isimlere yöneldi ve ilk sırada; Partizan'ın Brezilyalı yıldızı Matheus Saldanha var.

24 yaşındaki oyuncu için ilk teklifi kabul edilmeyen sarı-lacivertliler, bu kez Sırp ekibinin kapısını 8 milyon euro ile çalacak.