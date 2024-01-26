TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, 22. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Kanarya'ya hayat veren golü, 90+4. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydeti. Yoluna kayıpsız devam eden ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Kanarya, devre arası transfer döneminde Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı ve rotasını forvet transferine çevirdi. Umut Nayir'in ayrılmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan sarı- lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal "Yerli bir golcü alabiliriz" demişti. Ancak yönetim, yabancı isimlere yöneldi ve ilk sırada; Partizan'ın Brezilyalı yıldızı Matheus Saldanha var. 24 yaşındaki oyuncu için ilk teklifi kabul edilmeyen sarı-lacivertliler, bu kez Sırp ekibinin kapısını 8 milyon euro ile çalacak. Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncu için Partizan'ın istediği bonservis bedeli ise; 10 milyon euro. Torino ve Sevilla'nın da yakından takip ettiği sambacı için şartlarını zorlayacak olan Fenerbahçe yönetimi, transferi önümüzdeki hafta içinde bitirmeyi planlıyor. 29 Ocak Pazartesi günü Sırbistan'a gidip Partizan'la masaya oturması beklenen Selahattin Baki, eğer işler ters gider ve anlaşma sağlayamazsa bu kez listedeki alternatif isimlere rotayı kıracak. Partizan, 24 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergileyen Saldanha'yı sezon başında Japonya 2. Lig ekibi JEF United Chiba'dan 1.3 milyon euro'ya transfer etmişti.