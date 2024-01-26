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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Devre arası transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Forvet arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Matheus Saldanha'da ısrarcı. Karnaya'da Selahattin Baki, Sırbistan'a gidip Partizan ile masaya oturacak ve yeni teklifi iletecek. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Sarı-lacivertliler, 22. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Kanarya'ya hayat veren golü, 90+4. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydeti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Yoluna kayıpsız devam eden ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Kanarya, devre arası transfer döneminde Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı ve rotasını forvet transferine çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Umut Nayir'in ayrılmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan sarı- lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal "Yerli bir golcü alabiliriz" demişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Ancak yönetim, yabancı isimlere yöneldi ve ilk sırada; Partizan'ın Brezilyalı yıldızı Matheus Saldanha var.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

24 yaşındaki oyuncu için ilk teklifi kabul edilmeyen sarı-lacivertliler, bu kez Sırp ekibinin kapısını 8 milyon euro ile çalacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncu için Partizan'ın istediği bonservis bedeli ise; 10 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Torino ve Sevilla'nın da yakından takip ettiği sambacı için şartlarını zorlayacak olan Fenerbahçe yönetimi, transferi önümüzdeki hafta içinde bitirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

29 Ocak Pazartesi günü Sırbistan'a gidip Partizan'la masaya oturması beklenen Selahattin Baki, eğer işler ters gider ve anlaşma sağlayamazsa bu kez listedeki alternatif isimlere rotayı kıracak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Saldanha'da ısrarcı! İşte yapılacak yeni teklif

Partizan, 24 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergileyen Saldanha'yı sezon başında Japonya 2. Lig ekibi JEF United Chiba'dan 1.3 milyon euro'ya transfer etmişti.

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