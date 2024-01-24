BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ? | Bu akşamki (24 Ocak) Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, kim kazandı?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Bu akşamki (24 Ocak) Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de oynandı. Taraftarlar mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı takip ettiler.

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 1-0 Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlandı.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur, Berkay, Ömer Ali, Deniz, Figueiredo, Piatek

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Serdar, Jayden, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

SÜPER LİG'DE 32. RANDEVU

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 31 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 46 gol atarken, Başakşehir 33 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı ev sahibi 4-0'lık skorla kazandı.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANIYOR!

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 10 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yı mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 28 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 24 kez havalandırdı.

SON 10 MAÇTA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Bir başka İstanbul temsilcisi olan Başakşehir'e karşı son maçlarda galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, rekabetteki en farklı skoru da ligin ilk yarısında oynanan ve 4-0 biten müsabakada elde etti. Geçtiğimiz sezon ligde 2 kez kazanırken, Türkiye Kupası finalinde de rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, turuncu-lacivertlilere karşı son 4 resmi maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında 8'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Fenerbahçe 7 kez galip gelirken, Başakşehir 3 maçı kazanmayı başardı.

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Anıl Usta yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge oldu.

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