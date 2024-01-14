Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay! Krunic sezon sonunda...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay! Krunic sezon sonunda...

Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler uzun süredir uğraş verdiği Rade Krunic'i kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralanan Boşnak yıldızın sözleşmesindeki herkesi şaşırtan detay ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 10:58 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 11:00
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay! Krunic sezon sonunda...

Ara transfer dönemine çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay! Krunic sezon sonunda...

Sarı-lacivertli kulüp, uzun zamandır peşinde olduğu Rade Krunic ile sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay! Krunic sezon sonunda...

Kanarya, Boşnak orta orta saha oyuncusunu İtalyan devi Milan'dan satın alma opsiyonu ile kiraladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay! Krunic sezon sonunda...

KRUNIC AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertli kulüp, resmî siteden Krunic transferini duyurduğu açıklamasında, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay! Krunic sezon sonunda...

Yıldız orta saha ise transferin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti, sonunda buradayım. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay! Krunic sezon sonunda...

Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay! Krunic sezon sonunda...

SÖZLEŞMDE ŞAŞIRTAN MADDE
Öte yandan Milan'ın Rade Krunic için satın alma zorunluluğu maddesi koydurduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay! Krunic sezon sonunda...

goal.com'da yer alan habere göre, Fenerbahçe eğer küme düşmezse Krunic için satın alma opsiyonu maddesi devreye girecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay! Krunic sezon sonunda...

30 yaşındaki orta saha, sezonun ilk devresinde Milan formasıyla ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 10'u ilk 11 olmak üzere 14 maçta görev yaptı.

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