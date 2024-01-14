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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sözleşmede herkesi şaşkına çeviren detay! Krunic sezon sonunda...
Fenerbahçe, Bonucci'nin ardından bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler uzun süredir uğraş verdiği Rade Krunic'i kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar kiralanan Boşnak yıldızın sözleşmesindeki herkesi şaşırtan detay ise dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 10:58Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 11:00
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Ara transfer dönemine çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin ardından bir yıldız futbolcuyu daha kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüp, uzun zamandır peşinde olduğu Rade Krunic ile sözleşme imzaladı.
Kanarya, Boşnak orta orta saha oyuncusunu İtalyan devi Milan'dan satın alma opsiyonu ile kiraladı.
KRUNIC AÇIKLAMASI Sarı-lacivertli kulüp, resmî siteden Krunic transferini duyurduğu açıklamasında, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.
Yıldız orta saha ise transferin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti, sonunda buradayım. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım.
Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım.
SÖZLEŞMDE ŞAŞIRTAN MADDE Öte yandan Milan'ın Rade Krunic için satın alma zorunluluğu maddesi koydurduğu ortaya çıktı.
goal.com'da yer alan habere göre, Fenerbahçe eğer küme düşmezse Krunic için satın alma opsiyonu maddesi devreye girecek.
30 yaşındaki orta saha, sezonun ilk devresinde Milan formasıyla ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 10'u ilk 11 olmak üzere 14 maçta görev yaptı.
Boşnak yıldız, İtalyan takımına gol ya da asist katkısı veremedi.
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın önünde zirvede yer alıyor.