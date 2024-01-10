TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geçen sezon uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretini sonlandıramamıştı.
Kanarya şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırırken bu sezon hata yapmak istemiyor.
Sarı-lacivertliler her kulvarı kupa başarısıyla tamamlamak isterken bu anlamda yaz transfer döneminde flaş hamleler yaptı.
Fenerbahçe kadrosuna pek çok yıldızı dahil ederken yapılan transferler büyük ses getirdi.
Kanarya'da yapılan transferler meyvesini verirken yeni yıldızlar gösterdikleri performansla sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldılar.
Fakat takıma katılan bazı futbolcular fazla forma şansı bulamadılar.
Bu oyunculardan birisi de 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz oldu.
Genç oyuncuyla ilgili son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un hocası Tuncay Şanlı'dan flaş transfer itirafları geldi.
"BARTUĞ ELMAZ'I ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ"
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz'a Sakaryaspor talip oldu. Teknik Direktör Tuncay Şanlı ise kamp süreci ve transfer hakkında konuştu.
41 yaşındaki teknik adam, kampın iyi geçtiğini ve Bartuğ Elmaz ile ilgili olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Şanlı, "Kısa bir görüşmem oldu Bartuğ ile alakalı. Önemli ve özel bir yetenek. Zaten başkanımız ve yönetimimiz de transfer ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Ben çok fazla karışmıyorum diyebilirim ama Bartuğ ile ilgili öyle bir diyaloğa geçtim. Herhangi bir gelişme yok, sadece haber verecekler. Çünkü onu isteyen birçok kulüp var, Süper Lig takımları da var. Olursa tabii aramızda görmek isteriz. Şu anda bizim tek hedefimiz ve odak noktamız cuma akşamı oynayacağımız Göztepe maçı.
Oyuncularımızın da tek odak noktası Göztepe maçı. Herhangi bir transfer veya farklı bir şey konuşmuyoruz biz sadece işimizi yapıyoruz ve Göztepe maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu.