Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcunun geleceği hakkında flaş transfer itirafları geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 10:57
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geçen sezon uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretini sonlandıramamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

Kanarya şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırırken bu sezon hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

Sarı-lacivertliler her kulvarı kupa başarısıyla tamamlamak isterken bu anlamda yaz transfer döneminde flaş hamleler yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

Fenerbahçe kadrosuna pek çok yıldızı dahil ederken yapılan transferler büyük ses getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

Kanarya'da yapılan transferler meyvesini verirken yeni yıldızlar gösterdikleri performansla sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldılar.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

Fakat takıma katılan bazı futbolcular fazla forma şansı bulamadılar.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

Bu oyunculardan birisi de 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

Genç oyuncuyla ilgili son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un hocası Tuncay Şanlı'dan flaş transfer itirafları geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

"BARTUĞ ELMAZ'I ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ"

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz'a Sakaryaspor talip oldu. Teknik Direktör Tuncay Şanlı ise kamp süreci ve transfer hakkında konuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

41 yaşındaki teknik adam, kampın iyi geçtiğini ve Bartuğ Elmaz ile ilgili olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Şanlı, "Kısa bir görüşmem oldu Bartuğ ile alakalı. Önemli ve özel bir yetenek. Zaten başkanımız ve yönetimimiz de transfer ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

Ben çok fazla karışmıyorum diyebilirim ama Bartuğ ile ilgili öyle bir diyaloğa geçtim. Herhangi bir gelişme yok, sadece haber verecekler. Çünkü onu isteyen birçok kulüp var, Süper Lig takımları da var. Olursa tabii aramızda görmek isteriz. Şu anda bizim tek hedefimiz ve odak noktamız cuma akşamı oynayacağımız Göztepe maçı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Flaş itiraf geldi

Oyuncularımızın da tek odak noktası Göztepe maçı. Herhangi bir transfer veya farklı bir şey konuşmuyoruz biz sadece işimizi yapıyoruz ve Göztepe maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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