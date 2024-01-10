Haberler Fenerbahçe Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için tüm kozlarını oynamaya devam ediyor. Son olarak transferde stoper için Bonucci ile anlaştığı öğrenilen yönetimin İtalyan oyuncuyla sezon sonuna kadar imza atacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin bu transferdeki asıl planın ise sezon sonunda serbest kalacak Savic hamlesi olacak. İşte Bonucci transferi ve Savic hamlesindeki son gelişmeler... DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 10:43
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEHMET CEM ÇAKIR
Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe'de gözler 11 Ocak'a çevrildi.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Yönetim ve Mario Branco transfer dönemi için hazırlıklarını tamamladı.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Branco'nun özellikle Dzeko ve Tadic transferlerinde olduğu gibi Bonucci gibi tecrübeli bir ismi daha kadroya katma konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Başkan Ali Koç'un da İtalyan savunma oyuncuyla sözleşmenin sezon sonuna kadar olmasını istediği öğrenildi.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Sarı-lacivertlilerde ayrıca bu bölgede oynayan Becao ve Djiku'nun uyumu büyük beğeni aldı.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

İsmail Kartal'ın da yönetime sunduğu raporda bu bölgede yaşanan sakatlıklar nedeniyle kusursuz bir isim talebi olmuştu.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

F.BAHÇE BONUCCI İLE SEZON SONUNA KADAR!

36 yaşındaki İtalyan stoper ara transfer döneminde Union Berlin'den ayrılacak.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

EURO 2024'te İtalya formasını son kez giymek isteyen tecrübeli yıldız oyuncu forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Bonucci bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıktı.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Bonucci'nin Fenerbahçe'ye 6 aylık maliyetinin 1.3 milyon Euro'ya geleceği iddia ediliyor.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

ASIL PLAN SEZON SONUNDA!

Mario Branco'nun devre arasında kadrosuna katmak için uğraştığı Stefan Savic için sezon sonunda masaya oturacağı öğrenildi.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Savic sezonu Atletico'da tamamlayacak.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Simeone'nin tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar bırakmama kararı aldığı öğrenildi.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Karadağ'lı oyuncunun da Atletico Madrid ile sezonu tamamlamak istediği iddia edildi.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Fenerbahçe, Savic için yeni sezona dair plan yaparken oyuncunun istediği maaşta netleşti.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Savic, sarı-lacivertlilerden yıllık 4 milyon Euro net maaş talep etti.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

Savic bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maçta sahaya çıktı.

Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...

33 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Almanlar Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Martial F.Bahçe'ye! İngiliz muhabir duyurdu
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (10 Ocak 2024)
BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (10 Ocak 2024)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 Ocak rakamları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! 10:42
Atalanta'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Muslera detayı... Atalanta'dan G.Saraylı yıldıza kanca! Muslera detayı... 10:28
Galatasaray Sivasspor deplasmanında! Galatasaray Sivasspor deplasmanında! 10:23
Knicks üst üste 5. galibiyetini aldı Knicks üst üste 5. galibiyetini aldı 10:14
Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman? 10:12
Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık... Zaha'dan flaş transfer kararı! Ayrılık... 09:50
Daha Eski
Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih! Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih! 09:37
Buruk'u kara kara düşündüren sorun! Sivas maçı öncesi... Buruk'u kara kara düşündüren sorun! Sivas maçı öncesi... 09:37
Almanlar Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray... Almanlar Sancho'yu duyurdu! Fenerbahçe ve Galatasaray... 09:36
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman? 09:31
Buruk'tan revizyon! İşte G.Saray'ın Sivas maçı 11'i Buruk'tan revizyon! İşte G.Saray'ın Sivas maçı 11'i 09:20
Usta yazardan o isme dikkat çekti! Usta yazardan o isme dikkat çekti! 08:32