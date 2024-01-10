Geçici çözüm Bonucci uzun vade Savic! İşte Fenerbahçe'nin transfer planı...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için tüm kozlarını oynamaya devam ediyor. Son olarak transferde stoper için Bonucci ile anlaştığı öğrenilen yönetimin İtalyan oyuncuyla sezon sonuna kadar imza atacağı iddia edildi. Fenerbahçe'nin bu transferdeki asıl planın ise sezon sonunda serbest kalacak Savic hamlesi olacak. İşte Bonucci transferi ve Savic hamlesindeki son gelişmeler... DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)
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Yönetim ve Mario Branco transfer dönemi için hazırlıklarını tamamladı.
Branco'nun özellikle Dzeko ve Tadic transferlerinde olduğu gibi Bonucci gibi tecrübeli bir ismi daha kadroya katma konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.
Başkan Ali Koç'un da İtalyan savunma oyuncuyla sözleşmenin sezon sonuna kadar olmasını istediği öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca bu bölgede oynayan Becao ve Djiku'nun uyumu büyük beğeni aldı.
İsmail Kartal'ın da yönetime sunduğu raporda bu bölgede yaşanan sakatlıklar nedeniyle kusursuz bir isim talebi olmuştu.
F.BAHÇE BONUCCI İLE SEZON SONUNA KADAR!
36 yaşındaki İtalyan stoper ara transfer döneminde Union Berlin'den ayrılacak.
EURO 2024'te İtalya formasını son kez giymek isteyen tecrübeli yıldız oyuncu forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.
Bonucci bu sezon Union Berlin'de 10 maça çıktı.
Bonucci'nin Fenerbahçe'ye 6 aylık maliyetinin 1.3 milyon Euro'ya geleceği iddia ediliyor.
ASIL PLAN SEZON SONUNDA!
Mario Branco'nun devre arasında kadrosuna katmak için uğraştığı Stefan Savic için sezon sonunda masaya oturacağı öğrenildi.
fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Savic sezonu Atletico'da tamamlayacak.
Simeone'nin tecrübeli oyuncuyu sezon sonuna kadar bırakmama kararı aldığı öğrenildi.
Karadağ'lı oyuncunun da Atletico Madrid ile sezonu tamamlamak istediği iddia edildi.
Fenerbahçe, Savic için yeni sezona dair plan yaparken oyuncunun istediği maaşta netleşti.
Savic, sarı-lacivertlilerden yıllık 4 milyon Euro net maaş talep etti.
Savic bu sezon Atletico Madrid formasıyla 13 maçta sahaya çıktı.
33 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
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