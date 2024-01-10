FENERBAHÇE HABERİ - Bonucci ve Dzeko'nun menajerlik şirketinden flaş paylaşım!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Leonardo Bonucci ile 6 ayılık anlaşma sağladı.

İtalyan stoperle birlikte Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun da menajerlik şirketi olan World Soccer Agency'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Şirket, Leonardo Bonucci ve Edin Dzeko'nun formalarının yer aldığı bir görsel paylaştı.

Dzeko da menajerlik şirketinden yapılan bu paylaşımı beğendi.

İşte o paylaşım: