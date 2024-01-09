Haberler Fenerbahçe Cengiz Ünder Fransa'da manşetlere çıktı!

Cengiz Ünder Fransa'da manşetlere çıktı!

İstanbulspor’a karşı ağları 4 kez havalandıran Cengiz Ünder, galibiyetin baş mimarı olurken, ortaya koyduğu oyun taraftarları mest etti. Eski günlerine dönmeye başlayan Cengiz, Fransa’da da manşetlere çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cengiz Ünder Fransa'da manşetlere çıktı!

Sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıklar sonrasında form tutamayınca eleştiri oklarının da hedefine oturmuştu. Yavaş yavaş kendini toparlayan ve Kayserispor maçıyla birlikte süre almaya başlayan milli yıldız, Galatasaray derbisinde ise fazla etkili olamamıştı. Ancak devre arasını iyi geçiren 26 yaşındaki milli oyuncu, İstanbulspor deplasmanında muhteşem bir patlama yaptı.

ANADOLU'NUN THAUVİN'İ

Maça 11'de başlayan ve 40 dakikada 4 gol atarak kariyerinde müthiş bir işe imza atan Cengiz, kaydettiği gollerin yanı sıra; sergilediği performansla da herkesi kendisine hayran bıraktı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada milli yıldızdan övgüyle bahsederken, Fransız basını da Cengiz'i manşetlerine taşıdı. Fransızlar, "Anadolu'nun Thauvin'i iş başında, Cengiz Ünder F.Bahçe'de keyif vermeye başladı" başlıklarını attı.

78 NET GOL POZİSYONU

İstanbulspor'u 5-1 yenerek ligdeki gol sayısını 49'a çıkaran Fenerbahçe, 18 maçın 16'sında skor üretmeyi başardı. Sarı- lacivertliler, ayrıca en fazla isabetli şut çeken (124), net gol pozisyonu oluşturan (78) ve en yüksek gol beklentisine ulaşan takım konumunda yer alıyor.

DİĞER
Kerem Aktürkoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Dünya devine imzayı atıyor…
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum fethin sultanlarını ziyaret etti! İmamoğlu'nun aksine farkını ortaya koydu
G.Saray'da rota Danimarka! 17'lik yıldız listede
F.Bahçe'den şaşırtan transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer sürprizi! Süper Lig ekibi devrede
Bonucci F.Bahçe için geliyor! İşte maliyeti
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?❄| Meteoroloji son raporunu açıkladı: TAHMİNLER DEĞİŞTİ (9 Ocak hava durumu)
DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Ocak rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş hamle! Görüşme detayları belli oldu F.Bahçe'den flaş hamle! Görüşme detayları belli oldu 01:50
F.Bahçe'den flaş hamle! Görüşme detayları belli oldu F.Bahçe'den flaş hamle! Görüşme detayları belli oldu 01:48
G.Saray'da flaş Berkan gelişmesi! Geri dönüyor G.Saray'da flaş Berkan gelişmesi! Geri dönüyor 01:39
G.Saray'da flaş Berkan gelişmesi! Geri dönüyor G.Saray'da flaş Berkan gelişmesi! Geri dönüyor 01:38
Manchester United FA Cup'ta turladı! Manchester United FA Cup'ta turladı! 01:19
Manchester United FA Cup'ta turladı! Manchester United FA Cup'ta turladı! 01:18
Daha Eski
F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Yüzde 30 pay alacak F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Yüzde 30 pay alacak 01:05
F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Yüzde 30 pay alacak F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Yüzde 30 pay alacak 01:04
Lyon'un golcüsü Galatasaray'a! Lyon'un golcüsü Galatasaray'a! 00:39
Tecrübeli hocaya çiçekli karşılama Tecrübeli hocaya çiçekli karşılama 00:37
Kourbelis Karagümrük’te Kourbelis Karagümrük’te 00:37
Alperen Şengün NBA'de haftanın oyuncusu seçildi! Alperen Şengün NBA'de haftanın oyuncusu seçildi! 00:12