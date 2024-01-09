Cengiz Ünder Fransa'da manşetlere çıktı!

Sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıklar sonrasında form tutamayınca eleştiri oklarının da hedefine oturmuştu. Yavaş yavaş kendini toparlayan ve Kayserispor maçıyla birlikte süre almaya başlayan milli yıldız, Galatasaray derbisinde ise fazla etkili olamamıştı. Ancak devre arasını iyi geçiren 26 yaşındaki milli oyuncu, İstanbulspor deplasmanında muhteşem bir patlama yaptı.

ANADOLU'NUN THAUVİN'İ

Maça 11'de başlayan ve 40 dakikada 4 gol atarak kariyerinde müthiş bir işe imza atan Cengiz, kaydettiği gollerin yanı sıra; sergilediği performansla da herkesi kendisine hayran bıraktı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada milli yıldızdan övgüyle bahsederken, Fransız basını da Cengiz'i manşetlerine taşıdı. Fransızlar, "Anadolu'nun Thauvin'i iş başında, Cengiz Ünder F.Bahçe'de keyif vermeye başladı" başlıklarını attı.

78 NET GOL POZİSYONU

İstanbulspor'u 5-1 yenerek ligdeki gol sayısını 49'a çıkaran Fenerbahçe, 18 maçın 16'sında skor üretmeyi başardı. Sarı- lacivertliler, ayrıca en fazla isabetli şut çeken (124), net gol pozisyonu oluşturan (78) ve en yüksek gol beklentisine ulaşan takım konumunda yer alıyor.