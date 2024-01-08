Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Yüzde 30 pay alacak

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Yüzde 30 pay alacak

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Real Valladolid forması giyen Gustavo Henrique'den müjdeli haber geldi. Brezilyalı stoper ülkesine Corinthians'a transfer olmak üzere. Sarı lacivertliler transferden yüzde 30 pay alacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 01:04 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 01:04
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Yüzde 30 pay alacak

İstanbulspor'u 5 golle geçen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Yüzde 30 pay alacak

Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapması beklenen Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Yüzde 30 pay alacak

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli kurmaylara sürpriz bir kaynak oluştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Yüzde 30 pay alacak

GUSTAVO HENRIQUE'DEN MÜJDE!

Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon Flamengo'dan kiralanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Yüzde 30 pay alacak

Sarı lacivertliler 1.4 milyon euro ödenerek oyuncunun bonservisi alınmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Yüzde 30 pay alacak

Sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkan 30 yaşındaki stoper 3 kez gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Yüzde 30 pay alacak

Beklentilerin altında kalan Gustavo Fenerbahçe'de kalıcı olamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Yüzde 30 pay alacak

Sezon başında İspanya 2. Lig ekibi Valladolid'e satılan Gustavo Henrique'den müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Yüzde 30 pay alacak

Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin İspanyol basınından derlediği habere göre, Valladolid'in transfer listesine koyduğu Brezilyalı stoper ülkesine Corinthians'a imza atmaya gidiyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bonucci F.Bahçe için geliyor! İşte maliyeti
Ertelenen derbi tarihi belli oldu mu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Ocak rakamları
Yarın kar yağacak mı?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi (8 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray transferi açıkladı! Galatasaray transferi açıkladı! 00:11
Alperen Şengün NBA'de haftanın oyuncusu seçildi! Alperen Şengün NBA'de haftanın oyuncusu seçildi! 00:06
G.Saray'da Kerem sürprizi! Yeni takımı... G.Saray'da Kerem sürprizi! Yeni takımı... 23:35
Bonucci F.Bahçe için geliyor! İşte maliyeti Bonucci F.Bahçe için geliyor! İşte maliyeti 23:33
Manisa FK Kamerunlu forveti kadrosuna kattı! Manisa FK Kamerunlu forveti kadrosuna kattı! 23:04
A. Madrid'den flaş karar! F.Bahçe... A. Madrid'den flaş karar! F.Bahçe... 21:11
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni hocası İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni hocası İstanbul'a geldi! 20:03
Alman devinden Arda Güler'e kanca! Alman devinden Arda Güler'e kanca! 19:54
Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Franz Beckenbauer hayatını kaybetti 19:33
Fırtına'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı Fırtına'da ayrılık! Süper Lig ekibine kiralandı 19:13
Beşiktaş Rize'ye geldi! Beşiktaş Rize'ye geldi! 18:53
G.Saray'ın Sivasspor mesaisi başladı! G.Saray'ın Sivasspor mesaisi başladı! 18:51