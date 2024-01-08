TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Gustavo Henrique müjdesi! Yüzde 30 pay alacak
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Real Valladolid forması giyen Gustavo Henrique'den müjdeli haber geldi. Brezilyalı stoper ülkesine Corinthians'a transfer olmak üzere. Sarı lacivertliler transferden yüzde 30 pay alacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 01:04 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 01:04
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GUSTAVO HENRIQUE'DEN MÜJDE!
Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon Flamengo'dan kiralanmıştı.
Sarı lacivertliler 1.4 milyon euro ödenerek oyuncunun bonservisi alınmıştı.
Sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkan 30 yaşındaki stoper 3 kez gol sevinci yaşadı.
Beklentilerin altında kalan Gustavo Fenerbahçe'de kalıcı olamadı.
Sezon başında İspanya 2. Lig ekibi Valladolid'e satılan Gustavo Henrique'den müjdeli haber geldi.
Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin İspanyol basınından derlediği habere göre, Valladolid'in transfer listesine koyduğu Brezilyalı stoper ülkesine Corinthians'a imza atmaya gidiyor.
Fenerbahçe oyuncunun satışından yüzde 30 pay alacak.
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