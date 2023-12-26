Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...
Son dakika spor haberi: Ocak ayında golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer için harekete geçti. Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Manchester United'ın yıldız golcüsü Anthony Martial'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Fransız yıldızın kulübünden transfer açıklaması geldi. İşte o sözler ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Hummalı bir operasyon yürüten Kanarya'da stoper, orta saha ve santrfor bölgelerine transfer planlanıyor.
Bu sezon savunma hattında yaşanan üst üste sakatlıklar, teknik heyetin canını sıktı.
O bölgede birçok maçta as oyuncularını oynatamayan sarı-lacivertliler, beklemediği puan kayıpları yaşadı.
Sezonun ikinci yarısına iddiasını güçlendirecek bir şekilde girmeyi amaçlayan yönetim, transferde düğmeye bastı.
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında Savic, Thilo Kehrer ve Çağlar Söyüncü olarak ön plana çıktı.
Bu isimler üzerine yoğunlaşan Kanarya, ocak ayında transfere son noktayı koymak istiyor.
Orta saha için en büyük aday ise Milan forması giyen Rade Krunic oldu.
Takımdan ayrılması beklenen Boşnak futbolcu ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.
Fenerbahçeli kurmaylar, Milan ile bonservis pazarlıklarında el sıkıştığı an işi resmiyete dökecek.
Golcü transferine de büyük önem veren Kanarya, listesini oluşturmaya başladı.
BATSHUAYI YOLCU!
Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
İstediği süreleri bulamayan golcü futbolcuya ülkesinden ciddi talipler var.
Veda etmesi beklenen Batshuayi'nin yerine arayışlar da yapılıyor.
MARTIAL GÜNDEME GELDİ!
Forvet rotasyonuna yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Kanarya, Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial'i gündemine aldı.
Bir süredir listede bulunan Fransız futbolcu hakkında sürpriz bir geişme yaşandı.
İngiliz kulübünün teknik direktörü ten Hag, Anthony Martial hakkında transfer açıklamasında bulundu.
"SATMA AMACIMIZ YOK"
İngiliz basınında yer alan habere göre; Hollandalı teknik adam, "Martial'i ocak ayında satma gibi bir amacımız yok. Öyle bir durum oluşursa elbet anlatacağım." ifadelerini kullandı.
Bu sezon 19 maçta forma giyen Martial, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
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