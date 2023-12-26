Haberler Fenerbahçe Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: Ocak ayında golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer için harekete geçti. Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, Manchester United'ın yıldız golcüsü Anthony Martial'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Fransız yıldızın kulübünden transfer açıklaması geldi. İşte o sözler ve yaşanan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:33
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BURAK ŞENTÜRK
Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer alan Anthony Martial hakkında kulübünden açıklama geldi.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Ocak ayı için harekete geçen sarı-lacivertliler, önemli yıldızları transfer listesine aldı.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapacak.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Hummalı bir operasyon yürüten Kanarya'da stoper, orta saha ve santrfor bölgelerine transfer planlanıyor.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Bu sezon savunma hattında yaşanan üst üste sakatlıklar, teknik heyetin canını sıktı.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

O bölgede birçok maçta as oyuncularını oynatamayan sarı-lacivertliler, beklemediği puan kayıpları yaşadı.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Sezonun ikinci yarısına iddiasını güçlendirecek bir şekilde girmeyi amaçlayan yönetim, transferde düğmeye bastı.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında Savic, Thilo Kehrer ve Çağlar Söyüncü olarak ön plana çıktı.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Bu isimler üzerine yoğunlaşan Kanarya, ocak ayında transfere son noktayı koymak istiyor.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Orta saha için en büyük aday ise Milan forması giyen Rade Krunic oldu.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Takımdan ayrılması beklenen Boşnak futbolcu ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Fenerbahçeli kurmaylar, Milan ile bonservis pazarlıklarında el sıkıştığı an işi resmiyete dökecek.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Golcü transferine de büyük önem veren Kanarya, listesini oluşturmaya başladı.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

BATSHUAYI YOLCU!
Sarı-lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

İstediği süreleri bulamayan golcü futbolcuya ülkesinden ciddi talipler var.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Veda etmesi beklenen Batshuayi'nin yerine arayışlar da yapılıyor.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

MARTIAL GÜNDEME GELDİ!
Forvet rotasyonuna yıldız bir ismi transfer etmek isteyen Kanarya, Manchester United'ın yıldızı Anthony Martial'i gündemine aldı.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Bir süredir listede bulunan Fransız futbolcu hakkında sürpriz bir geişme yaşandı.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

İngiliz kulübünün teknik direktörü ten Hag, Anthony Martial hakkında transfer açıklamasında bulundu.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

"SATMA AMACIMIZ YOK"
İngiliz basınında yer alan habere göre; Hollandalı teknik adam, "Martial'i ocak ayında satma gibi bir amacımız yok. Öyle bir durum oluşursa elbet anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Resmi transfer açıklaması! Martial ve Fenerbahçe...

Bu sezon 19 maçta forma giyen Martial, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Fransız yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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