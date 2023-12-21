Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşmasında elde edilen 3 puan Galatasaray derbisi öncesi moralleri yükseltti. Sarı-lacivertlilerdeki bir diğer detay ise transfer gelişmesinde yaşandı. Fenerbahçe aynı Fred hamlesinde olduğu gibi bu defa da santrfor için harekete geçti. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 08:53 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:08
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Kanarya'da oluşacak iyi bir bütçeyle beraber nokta atışı futbolcular kadroya katılacak.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ocak ayı için düşüncesi ise hücum hattına takviye yapmak.
Bu doğrultuda temaslarını sürdüren sarı lacivertli idareciler, geniş bir transfer listesi hazırlamıştı.
Fenerbahçe'de bu listenin en başında ise Anthony Martial ismi yer alıyordu.
Devre arasında Manchester United'dan ayrılması beklenen yıldız golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili sıcak bilgiyi İngiliz basını açıkladı.
İşte detaylar...
Eyefootbal'da yer alan ve aspor.com.tr'den kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Manchester United, ocak ayında Martial'i kesin olarak satmayı planlıyor.
Bu yüzden İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin resmi teklifini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.
Haberde sarı lacivertlilerin yaz aylarında Fred'i 15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği vurgulandı.
Fenerbahçe'nin, Manchester United'a tıpkı Fred transferinde olduğu gibi benzer bir teklif yapacağı kaydedildi.
Ancak Fransız yıldızın, Fenerbahce'nin en çok kazanan futbolcusundan neredeyse 3 kat daha fazla kazandığı göz önüne alındığında, transfer için önemli bir maaş kesintisini kabul etmek zorunda kalabileceği ifade edildi.
Martial'in, Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakamları kabul etmemesi halinde ise Arabistan'dan teklif gelmesini bekleyeceği aktarıldı.
28 yaşındaki Martial bu sezon 19 maça çıktı.
Martial bu karşılaşmalarda 2 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Martial'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek.
1.81 boyundaki oyuncu kariyerinde Monaco, Lyon ve Sevilla'da da forma giymişti.
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