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Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Kayserispor karşılaşmasında elde edilen 3 puan Galatasaray derbisi öncesi moralleri yükseltti. Sarı-lacivertlilerdeki bir diğer detay ise transfer gelişmesinde yaşandı. Fenerbahçe aynı Fred hamlesinde olduğu gibi bu defa da santrfor için harekete geçti. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 08:53 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:08
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Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Sarı lacivertliler tüm kulvarlarda başarılı olmak için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Yönetim özellikle takımdan ayrılacak isimlerle beraber transfer bütçesi oluşturacak.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Kanarya'da oluşacak iyi bir bütçeyle beraber nokta atışı futbolcular kadroya katılacak.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ocak ayı için düşüncesi ise hücum hattına takviye yapmak.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Bu doğrultuda temaslarını sürdüren sarı lacivertli idareciler, geniş bir transfer listesi hazırlamıştı.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Fenerbahçe'de bu listenin en başında ise Anthony Martial ismi yer alıyordu.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Devre arasında Manchester United'dan ayrılması beklenen yıldız golcü hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Konuyla ilgili sıcak bilgiyi İngiliz basını açıkladı.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Eyefootbal'da yer alan ve aspor.com.tr'den kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Manchester United, ocak ayında Martial'i kesin olarak satmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Bu yüzden İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'nin resmi teklifini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Haberde sarı lacivertlilerin yaz aylarında Fred'i 15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Fenerbahçe'nin, Manchester United'a tıpkı Fred transferinde olduğu gibi benzer bir teklif yapacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Ancak Fransız yıldızın, Fenerbahce'nin en çok kazanan futbolcusundan neredeyse 3 kat daha fazla kazandığı göz önüne alındığında, transfer için önemli bir maaş kesintisini kabul etmek zorunda kalabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Martial'in, Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakamları kabul etmemesi halinde ise Arabistan'dan teklif gelmesini bekleyeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

28 yaşındaki Martial bu sezon 19 maça çıktı.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Martial bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Ayrıca 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Martial'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek.

Fenerbahçe'nin Martial teklifi belli oldu!

1.81 boyundaki oyuncu kariyerinde Monaco, Lyon ve Sevilla'da da forma giymişti.

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