Haberler Fenerbahçe Hatay Büyükşehir Belediyespor: 1-3 Fenerbahçe Parolapara (MAÇ SONUCU ÖZET)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 1-3 Fenerbahçe Parolapara (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 17:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 1-3 Fenerbahçe Parolapara (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR:

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Berkün Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Kovac, İsa Karatekin (Barbast, Fatih Yörümez, Yiğit Hamza Aslan, Turgut Lelik)

Fenerbahçe Parolapara: Caner Peksen, Kaan Gürbüz, Dick Kooy, Hasan Sıkar, Penchev, Ghaziani (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Yiğit Gülmezoğlu, Luburic, Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş)

Setler: 14-25, 25-23, 20-25, 22-25

Süre: 120 dakika (27, 33, 30, 30)

DİĞER
Annesi şarkıcı Nilüfer babası Reha Muhtar...23 yaşındaki Ayşe Nazlı'ya bakın!
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla bir araya geldi: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül! Tüm adaylar ne zaman belli olacak?
Fred İngilizleri bin pişman etti!
Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
"Türk voleybolu için elimizden geleni yapacağız"
Asgari ücret 2. toplantı ne zaman?
Yarın okullar tatil mi?
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın rüya takımı İşte FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın rüya takımı 18:33
G.Saray evinde mağlup! G.Saray evinde mağlup! 17:43
Rosenior Hull City ile yeni sözleşme imzaladı! Rosenior Hull City ile yeni sözleşme imzaladı! 17:42
Bak'tan Eczacıbaşı ve VakıfBank'a tebrik! Bak'tan Eczacıbaşı ve VakıfBank'a tebrik! 17:07
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 17:03
F.Bahçe deplasmanda kazandı! F.Bahçe deplasmanda kazandı! 17:02
Daha Eski
Aslan evinde Halkbank'a kayıp! Aslan evinde Halkbank'a kayıp! 16:58
Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı! Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı! 16:42
Konyaspor'da Samsunspor mesaisi Konyaspor'da Samsunspor mesaisi 16:38
Kayserispor F.Bahçe maçına hazırlanıyor Kayserispor F.Bahçe maçına hazırlanıyor 16:36
Sivasspor Başakşehir maçına hazırlanıyor Sivasspor Başakşehir maçına hazırlanıyor 16:20
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman? 16:08