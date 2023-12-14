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Dusan Tadic: Konferans Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu son hafta maçında sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tadic, "Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 23:12 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 23:22
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Dusan Tadic: Konferans Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu son hafta maçında sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek grubu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Dusan Tadic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Dusan Tadic'in açıklamaları şu şekilde:

"Önemli bir galibiyetti, grubu lider tamamladık. Gruptaki son maçtan dolayı kendimizi taraftara affettirmemiz gerekiyordu. Aynı şekilde devam etmek ve kupalar kazanmak istiyoruz. Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olmak istiyoruz. Bir makine gibi olmamız gerekiyor, art arda golleri atabilmeliyiz. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın hak ettiği mentalite bu."

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