FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Kritik maç öncesi sarı lacivertliler çalışmalarını sürdürürken sakatlığını atlatan Serdar Aziz, derbi öncesi İsmail Kartal'dan istekte bulundu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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Rakibine son lig maçında evinde 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe bu periyotta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.
Tüpraş Stadı'nda şimdiye kadar oynanan 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.
İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor.
Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Serdar Aziz, takımla hafta başında çalışmalara başladı.
Dün teknik direktör İsmail Kartal'la bir toplantı yapan tecrübeli stoper, hocasından derbide forma istedi.
Ancak İsmail Kartal, oyuncusuna "Tam olarak hazır olmadan seni sahaya süremem" dedi.
Serdar Aziz bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta görev alırken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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