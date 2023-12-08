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FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Kritik maç öncesi sarı lacivertliler çalışmalarını sürdürürken sakatlığını atlatan Serdar Aziz, derbi öncesi İsmail Kartal'dan istekte bulundu. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 09:54
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Rakibine son lig maçında evinde 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Fenerbahçe bu periyotta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Tüpraş Stadı'nda şimdiye kadar oynanan 7 lig maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu deplasmandaki tek galibiyetini 5 Şubat 2017'de oynanan ve 1-0 biten Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Serdar Aziz, takımla hafta başında çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Dün teknik direktör İsmail Kartal'la bir toplantı yapan tecrübeli stoper, hocasından derbide forma istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Ancak İsmail Kartal, oyuncusuna "Tam olarak hazır olmadan seni sahaya süremem" dedi.

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