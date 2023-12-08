FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi Serdar Aziz'den flaş istek! Beşiktaş maçında...

Rakibine son lig maçında evinde 4-2 mağlup olan sarı-lacivertli takım, 7 maçtan 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu periyotta rakip filelere 9 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.