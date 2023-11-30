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NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Fenerahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak. Mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Fransız hakem Jeremie Pignard, kritik maçta düdük çalacak. Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı Right to Dream Park'ta oynanacak. Fenerbahçe'de Becao, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Djiku, Fred, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu maçta oynayamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 22:00 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 22:20
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NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE | Fenerahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORDSJAELLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Crespo, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Kent, Tadic, Batshuayi

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER ÇOK

Fenerbahçe, H Grubu 5. hafta müsabakasında Nordsjaelland'a konuk olacak. Fenerbahçe'de kritik müsabakada Becao, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Djiku, Fred, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu süre alamayacak.

BU SEZON AVRUPA'DA BİR KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında bir kez mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemeler ve grup maçlarında 10 maçta boy gösteren Fenerbahçe, üst üste 9 maçı kazanırken, son çıktığı Ludogorets müsabakasından 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak ilk mağlubiyetini yaşadı.

GRUPTAN LİDER ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'nin, grupta 5. maçlar sonunda liderlik ihtimali bulunuyor. Danimarka deplasmanından beraberlikle dönmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek sarı-lacivertliler, kazanması durumunda ise Ludogorets maçının sonucuna göre liderlik hesabı yapacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, Ludogorets'in Spartak Trnava karşısında puan kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesinde grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

KONFERANS LİGİ'NDE 13. SINAV

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 13. maçını oynayacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 12 maçta 9 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 13 gole engel olamadı.

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