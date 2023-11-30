Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-lacivertli ekip son yıllarda satış yaptığı isimlerden büyük paralar kazanmayı başardı.
Kanarya, takımdan birçok ismi yüksek bonservis bedelleriyle göndermeyi başarmıştı.
Yönetim, yaz transfer döneminde satışlardan sonra kasayı doldurdu.
Fenerbahçe, Arda Güler'den 20 milyon Euro, Attila Szalai'den 12.3 milyon Euro, Bruma'dan 6.5 milyon Euro, Rossi'den 5.163 milyon Euro, Berisha'dan 4 milyon Euro, Arao'dan 3 milyon Euro ve Gustavo Henrique'den ise 1.2 milyon Euro'yu cebiye koydu.
Kanarya, bazı isimlerden anlaşma gereği sonraki satıştan ve performansa bağlı olarak para kazanmaya da devam edecek.
Sarı-lacivertli ekip bu satışları son yıllarda düzenli bir şekilde yapmayı başardı.
Fenerbahçe en çok bonservis gelirini Vedat Muriqi'den kazandı.
Real Madrid, Elvir Balic için 21 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti.
Üçüncü sırada ise Arda Güler bulunuyor.
Yıldız oyuncu 20 milyon Euro'ya yine İspanyol devine katıldı. Ancak Kanarya'nın, performansa ve sonraki satışa dayalı olarak kazancı artabilir.
Dördüncü sırada ise 18 milyon Euro'ya Napoli'ye katılan Kim Min-Jae bulunuyor.
Fenerbahçe'nin 5. sıradaki en yüksek satışı ise Eljif Elmas.
İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'ye 16.2 milyon Euro ödedi.
Ancak bu rakam 17.7 milyon Euro'ya yükselmek üzere.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği haberine göre Makedon yıldız devre arasında Çizme ekibinden ayrılacak.
Napoli'de Rudi Garcia'nın gönderilmesinin ardından performansı ile yükselişe geçen Eljif'in birçok Premier Lig ekibi tarafından takip edildiği aktarıldı.
Ayrıca Red Bull Leipzig'in de yaz transfer döneminde 24 yaşındaki oyuncuyu istediği biliniyor.
Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in de oyuncuyu 30 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmesi durumunda takımdan göndereceği ifade edildi.
Napoli ile Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmada ise dikkat çeken bir madde bulunuyor.
Yapılan sözleşmeye göre Napoli, Eljif Elmas'ın sonraki satışından dolayı Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro ödeme yapacak.
Eljif Elmas'ın bonservis değeri 26 milyon Euro olarak biliniyor.
Eljif Elmas bu sezon 13 karşılaşmada görev aldı.
Bu mücadelelerde takımına 2 gollük katkı sağladı.