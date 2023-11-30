Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Son dakika haberi - Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2019 yılında Napoli'ye satılan Eljif Elmas'tan sarı lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte yıldız oyuncu sayesinde Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 12:28
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Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Sarı-lacivertli ekip son yıllarda satış yaptığı isimlerden büyük paralar kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Kanarya, takımdan birçok ismi yüksek bonservis bedelleriyle göndermeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Yönetim, yaz transfer döneminde satışlardan sonra kasayı doldurdu.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Fenerbahçe, Arda Güler'den 20 milyon Euro, Attila Szalai'den 12.3 milyon Euro, Bruma'dan 6.5 milyon Euro, Rossi'den 5.163 milyon Euro, Berisha'dan 4 milyon Euro, Arao'dan 3 milyon Euro ve Gustavo Henrique'den ise 1.2 milyon Euro'yu cebiye koydu.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Kanarya, bazı isimlerden anlaşma gereği sonraki satıştan ve performansa bağlı olarak para kazanmaya da devam edecek.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Sarı-lacivertli ekip bu satışları son yıllarda düzenli bir şekilde yapmayı başardı.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Fenerbahçe en çok bonservis gelirini Vedat Muriqi'den kazandı.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

İtalyan ekibi Lazio, sarı-lacivertlilere 21 milyon Euro ödemişti.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Real Madrid, Elvir Balic için 21 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Üçüncü sırada ise Arda Güler bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Yıldız oyuncu 20 milyon Euro'ya yine İspanyol devine katıldı. Ancak Kanarya'nın, performansa ve sonraki satışa dayalı olarak kazancı artabilir.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Ancak bu rakam 17.7 milyon Euro'ya yükselmek üzere.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği haberine göre Makedon yıldız devre arasında Çizme ekibinden ayrılacak.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Napoli'de Rudi Garcia'nın gönderilmesinin ardından performansı ile yükselişe geçen Eljif'in birçok Premier Lig ekibi tarafından takip edildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Ayrıca Red Bull Leipzig'in de yaz transfer döneminde 24 yaşındaki oyuncuyu istediği biliniyor.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in de oyuncuyu 30 milyon Euro'nun üstünde bir teklif gelmesi durumunda takımdan göndereceği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas'tan dev piyango! Devre arasında transferi...

Napoli ile Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmada ise dikkat çeken bir madde bulunuyor.

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