FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, istikrarlı performansıyla yüzleri güldürüyor.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, istikrarlı performansıyla yüzleri güldürüyor.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli forma ile 24 maça çıktı.
Milli oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Yıldız isim özellikle farklı bölgelerde sağladığı başarılı performansla dikkat çekmeyi başardı.
Ayrıca Ferdi, teknik direktör İsmail Kartal'ın değişmez isimleri arasında bulunuyor.
İlk günden bu yana büyük bir gelişim kaydeden milli yıldız, taraftarın da sevgilisi haline geldi.
24 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Özellikle Borussia Dortmund'un Ferdi'yi yakından takip edildiği biliniyor.
Alman basınından Bild, Ferdi için adeta transfer savaşı başlattı.
Haberde Borussia Dortmund dışında Bayern Münih'in de yıldız oyuncuyu istediği ifade edildi.
Teknik direktör Thomas Tuchel, geçtiğimiz günlerde "Ocak ayında hangi pozisyona takviye istersiniz?" sorusuna sağ bek, stoper ve defansif orta saha yanıtını vermişti.
Bu açıklamalardan sonra ise Bavyera ekibinin Ferdi Kadıoğlu'ya rotayı çevirdiği yazıldı.
Fenerbahçe ise Ferdi için 30 milyon Euro talep ediyor.
Ancak Alman devlerinin transfer savaşı, beklenen bonservis bedelini daha da yükseltebilir.
Ferdi'nin bonservis değeri ise 17 milyon Euro olarak biliniyor.