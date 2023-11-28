Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran yıldız isim için Alman devleri kıyasıya bir rekabete girdi. Sarı-lacivertlilerin oyuncunun bonservisi için 30 milyon Euro'dan kapıyı açacağı iddia edildi. İşte o isim ve transferin son detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 17:54
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, istikrarlı performansıyla yüzleri güldürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

24 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-lacivertli forma ile 24 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Milli oyuncu bu mücadelelerde 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Ferdi, oynadığı karşılaşmaların 14'ünde sol bek ve 5'inde sağ bek oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Yıldız isim özellikle farklı bölgelerde sağladığı başarılı performansla dikkat çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Ayrıca Ferdi, teknik direktör İsmail Kartal'ın değişmez isimleri arasında bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

İlk günden bu yana büyük bir gelişim kaydeden milli yıldız, taraftarın da sevgilisi haline geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

24 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Özellikle Borussia Dortmund'un Ferdi'yi yakından takip edildiği biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Alman basınından Bild, Ferdi için adeta transfer savaşı başlattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Haberde Borussia Dortmund dışında Bayern Münih'in de yıldız oyuncuyu istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Teknik direktör Thomas Tuchel, geçtiğimiz günlerde "Ocak ayında hangi pozisyona takviye istersiniz?" sorusuna sağ bek, stoper ve defansif orta saha yanıtını vermişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Bu açıklamalardan sonra ise Bavyera ekibinin Ferdi Kadıoğlu'ya rotayı çevirdiği yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Fenerbahçe ise Ferdi için 30 milyon Euro talep ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Alman devleri yıldız ismin peşinde! 30 milyon Euro...

Ancak Alman devlerinin transfer savaşı, beklenen bonservis bedelini daha da yükseltebilir.

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