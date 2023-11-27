FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sergilenen etkili futbolun önde gelen isimlerinden biri de Fred olmuştu.
Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sergilenen etkili futbolun önde gelen isimlerinden biri de Fred olmuştu.
Sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı yıldız, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
Oyunun her iki yönünde de etkili bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Fred, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında bir sakatlık geçirdi.
Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcunun yapılan tetkileri sonucu kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiği açıklandı.
Takımının Trabzonspor, Ludogorets ve Yukatel Adana Demirspor ile oynadığı maçları kaçıran Fred'in milli ara sonrası oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçına yetişeceği öne sürülmüştü.
Ancak Brezilyalı yıldız, İstanbul ekibiyle oynanan karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadele öncesi hem Fred hem de Djiku'nun sakatlıklarıyla ilgili konuştu.
Deneyimli çalıştırıcı, "Ufak ufak antrenmanlara alıyoruz. Süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi duruma gelince kadroya almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Fred'in sakatlığı tamamen geçmesine rağmen teknik direktör İsmail Kartal, yıldız oyuncusunu riske atmadı.
FRED SİVAS'A SAKLANDI
Sabah'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının, talebesini 4 Aralık Pazartesi günü oynanacak Sivasspor maçında sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.
Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, 5 asistlik bir performans sergiledi.
Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
Fred'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.