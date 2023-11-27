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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Bu sezon sakatlık problemleriyle boğuşan Fenerbahçe'de eksikliği en çok hissedilen futbolculardan biri de Fred oldu. Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Pendikspor maçında kasık sakatlığı yaşayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, o tarihten bu yana forma giyemedi. Son olarak VavaCarts Fatih Karagümrük maçında da takımını yalnız bırakan Fred'in sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 11:43
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sergilenen etkili futbolun önde gelen isimlerinden biri de Fred olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Sezon başında Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı yıldız, gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Oyunun her iki yönünde de etkili bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Ancak Brezilyalı yıldız, İstanbul ekibiyle oynanan karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadele öncesi hem Fred hem de Djiku'nun sakatlıklarıyla ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Deneyimli çalıştırıcı, "Ufak ufak antrenmanlara alıyoruz. Süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi duruma gelince kadroya almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Fred'in sakatlığı tamamen geçmesine rağmen teknik direktör İsmail Kartal, yıldız oyuncusunu riske atmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

FRED SİVAS'A SAKLANDI

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının, talebesini 4 Aralık Pazartesi günü oynanacak Sivasspor maçında sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Brezilyalı yıldız, 5 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred sahalara dönüyor! İşte o tarih

30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

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