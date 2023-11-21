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Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen ve yokluğu hissedilen Fred çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe taraftarı da Brezilyalı orta sahanın idmanlarını yakından takip ediyor. Fred'in sahalara ne zaman döneceği merak konusu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 09:54
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Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Fred, gösterdiği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertlilerin yakaladığı 19 maçlık galibiyet serisinin mimarlarından oldu.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

30 yaşındaki oyuncu, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlandı.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

Fred, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Ludogorets ve Yukatel Adana Demirspor karşılaşmalarında forma giyemedi.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe, Fred'in oynamadığı 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

Tecrübeli futbolcu, fiziksel açığını kapatıp, sakatlığını tamamen atlatmak için milli arada çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe taraftarları da Fred'in dönüşünü dört gözle bekliyor.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

Brezilyalı orta sahanın VavaCars Fatih Karagümrük maçında sahalara dönmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

Fred, bu sezon Fenerbahçe'de 14 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

Forma giydiği maçlarda gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

1'i Trendyol Süper Lig, 4'ü Konferans Ligi olmak üzere 5 asiste imza attı.

Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

Fred'in Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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