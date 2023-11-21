Fenerbahçe Fred'i bekliyor! Ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Fred, gösterdiği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester United'dan transfer ettiği Fred, gösterdiği performansla kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi.
Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertlilerin yakaladığı 19 maçlık galibiyet serisinin mimarlarından oldu.
30 yaşındaki oyuncu, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlandı.
Fred, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor, Ludogorets ve Yukatel Adana Demirspor karşılaşmalarında forma giyemedi.
Fenerbahçe, Fred'in oynamadığı 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
Tecrübeli futbolcu, fiziksel açığını kapatıp, sakatlığını tamamen atlatmak için milli arada çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe taraftarları da Fred'in dönüşünü dört gözle bekliyor.
Brezilyalı orta sahanın VavaCars Fatih Karagümrük maçında sahalara dönmesi bekleniyor.
Fred, bu sezon Fenerbahçe'de 14 karşılaşmada görev aldı.
Forma giydiği maçlarda gol sevinci yaşayamadı.
1'i Trendyol Süper Lig, 4'ü Konferans Ligi olmak üzere 5 asiste imza attı.
Fred'in Fenerbahçe'yle sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro...