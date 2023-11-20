Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski bombası! 2 dünya devi istiyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski bombası! 2 dünya devi istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Polonya basını, yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen iki dünya devini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 13:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski bombası! 2 dünya devi istiyor

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da liderliğini sürdüren Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski bombası! 2 dünya devi istiyor

Neredeyse sil baştan bir kadro kuran sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldız ismi renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski bombası! 2 dünya devi istiyor

Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski bombası! 2 dünya devi istiyor

Fenerbahçe, Dinamo Moskova'da forma giyen Polonyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski bombası! 2 dünya devi istiyor

24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarı adeta mest etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski bombası! 2 dünya devi istiyor

Teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Szymanski, çıktığı 22 maçta 9 gol ve 7 asist kaydederek 16 gole doğrudan etki etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski bombası! 2 dünya devi istiyor

Yıldız futbolcunun bu performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski bombası! 2 dünya devi istiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski bombası! 2 dünya devi istiyor

MANCHESTER UNITED VE NAPOLI İSTİYOR

Polonya basını, Manchester United ve Napoli'nin 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğunu yazdı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den çifte transfer bombası!
4 büyüklerin o yıldızları sezon sonu bedava!
Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (20 Kasım 2023)
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Kasım 2023)
Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? (20 Kasım 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları 14:05
Transferde Szymanski bombası! 2 dünya devi... Transferde Szymanski bombası! 2 dünya devi... 13:48
Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönmek istiyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı geri dönmek istiyor! 13:11
G.Saray'da beklenmedik gelişme! Muslera... G.Saray'da beklenmedik gelişme! Muslera... 12:52
Mertens G.Saray'dan ayrılıyor mu? Mertens G.Saray'dan ayrılıyor mu? 12:31
Barcelona'da Gavi depremi! Barcelona'da Gavi depremi! 12:29
Daha Eski
Salah'a şok saldırı! Salah'a şok saldırı! 12:28
G.Saray'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı G.Saray'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı 12:04
Gittiği yerde mutsuz oldu! Fırtına'ya gelmek istiyor Gittiği yerde mutsuz oldu! Fırtına'ya gelmek istiyor 12:03
LeBron James'ten Alperen Şengün'e övgü! LeBron James'ten Alperen Şengün'e övgü! 11:57
Şampiyon Novak Djokovic! Şampiyon Novak Djokovic! 11:47
F.Bahçe'den çifte transfer bombası! F.Bahçe'den çifte transfer bombası! 11:38