FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sebastian Szymanski bombası! 2 dünya devi istiyor

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da liderliğini sürdüren Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da liderliğini sürdüren Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Neredeyse sil baştan bir kadro kuran sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldız ismi renklerine bağladı.
Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.
Fenerbahçe, Dinamo Moskova'da forma giyen Polonyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarı adeta mest etti.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Szymanski, çıktığı 22 maçta 9 gol ve 7 asist kaydederek 16 gole doğrudan etki etti.
Yıldız futbolcunun bu performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.
Fenerbahçe'nin sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
MANCHESTER UNITED VE NAPOLI İSTİYOR
Polonya basını, Manchester United ve Napoli'nin 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğunu yazdı.
1.74 boyundaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Szymanski'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.