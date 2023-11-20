Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent'e büyük şok! Ocak ayında...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent'e büyük şok! Ocak ayında...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent'in forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. İskoç basını, 27 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili yaşanan gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 09:37
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent'e büyük şok! Ocak ayında...

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Ryan Kent oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent'e büyük şok! Ocak ayında...

Sarı-lacivertliler, Glasgow Rangers ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent'e büyük şok! Ocak ayında...

Ancak 27 yaşındaki oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent'e büyük şok! Ocak ayında...

Forma şansı bulmakta zorlanan Kent'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent'e büyük şok! Ocak ayında...

İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Ryan Kent'i Glasgow Rangers taraftarları yeniden takımda görmek istiyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent'e büyük şok! Ocak ayında...

RANGERS TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Ancak İskoç basını, Rangers'ın mali durumdan dolayı Kent'i transfer etmeyeceğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent'e büyük şok! Ocak ayında...

MAAŞI FAZLA GELDİ

Haberde; Kent'in maaşının İskoç ekibine fazla geldiği bilgisi paylaşıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent'e büyük şok! Ocak ayında...

Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent'e büyük şok! Ocak ayında...

İngiliz yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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