FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ryan Kent'e büyük şok! Ocak ayında...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırarak büyük yankı uyandırdı.
Yönetim; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski ve Cengiz Ünder gibi birçok ismi takıma kazandırdı.
Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Ryan Kent oldu.
Sarı-lacivertliler, Glasgow Rangers ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Ancak 27 yaşındaki oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremedi.
Forma şansı bulmakta zorlanan Kent'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.
İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Ryan Kent'i Glasgow Rangers taraftarları yeniden takımda görmek istiyordu.
MAAŞI FAZLA GELDİ
Haberde; Kent'in maaşının İskoç ekibine fazla geldiği bilgisi paylaşıldı.
Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maça çıktı.
İngiliz yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Kent'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.