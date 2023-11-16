TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertliler ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Özellikle teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden 3-4 transfer talebinde bulunmuştu.
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertliler ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Özellikle teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden 3-4 transfer talebinde bulunmuştu.
Başkan Ali Koç ve kurmayları da bu istek sonrası görüşmelerini hızlandırmıştı.
Geniş bir transfer listesi bulunan Fenerbahçe'de gündeme gelen yıldızlardan biri de Timo Werner'di.
Sarı lacivertli ekip, Michy Batshuayi ile yollarını ayırarak Alman golcüyü kadrosuna katma hedefindeydi.
Bu doğrultuda Werner transferine dair Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İngiliz basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
WERNER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün The Standard'dan derlediği habere göre, RB Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder'den, Timo Werner'in ayrılığına onay çıktı.
Schröder yaptığı açıklamada, "Kadromuza dikkatle bakıyoruz ve kafasında biraz farklı şeyler olan oyuncular istiyoruz"
"Bu durum transferde seçeceğimiz oyuncularda belirleyici olacak"
"Timo ise zor bir süreçten geçiyor ve biz onu her zaman destekliyoruz"
"Hayat her zaman güneşli değildir"
"Başka bir şey yapmak istediğine dair fikri varsa o zaman bununla ilgileniriz"
"O, takımımızın bir parçası ve rekabetle yüzleşmesi gerekiyor" dedi.
Werner bu sezon çıktığı 13 maçın yalnızca 2'sine ilk 11 başladı.
Werner ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca 30 dakika oynayabildi.
27 yaşındaki forvet bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Werner, Leipzig'deki forma rekabetinde Lois Openda ve Benjamin Sesko'nun gerisinde kalmış durumda.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız ismin, kulübüyle olan kontratı ise 2026'da sona erecek.
Timo Werner 2020 yılında Leipzig'den Chelsea'ye 53 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Chelsea'de istenen performansı sergileyemeyen Werner, 2022 yazında eski kulübü Leipzig'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle geri dönmüştü.