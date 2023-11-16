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TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Son dakika haberi: Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe flaş bir yıldızı gündemine aldı. Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı lacivertli yönetim Belçikalı yıldızın boşluğunu o isimle dolduracak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 20:04
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TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Sarı lacivertliler ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Özellikle teknik direktör İsmail Kartal, yönetimden 3-4 transfer talebinde bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Başkan Ali Koç ve kurmayları da bu istek sonrası görüşmelerini hızlandırmıştı.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Geniş bir transfer listesi bulunan Fenerbahçe'de gündeme gelen yıldızlardan biri de Timo Werner'di.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Sarı lacivertli ekip, Michy Batshuayi ile yollarını ayırarak Alman golcüyü kadrosuna katma hedefindeydi.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Bu doğrultuda Werner transferine dair Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise İngiliz basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

WERNER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün The Standard'dan derlediği habere göre, RB Leipzig Sportif Direktörü Rouven Schröder'den, Timo Werner'in ayrılığına onay çıktı.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Schröder yaptığı açıklamada, "Kadromuza dikkatle bakıyoruz ve kafasında biraz farklı şeyler olan oyuncular istiyoruz"

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

"Bu durum transferde seçeceğimiz oyuncularda belirleyici olacak"

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

"Timo ise zor bir süreçten geçiyor ve biz onu her zaman destekliyoruz"

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

"Hayat her zaman güneşli değildir"

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

"Başka bir şey yapmak istediğine dair fikri varsa o zaman bununla ilgileniriz"

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

"O, takımımızın bir parçası ve rekabetle yüzleşmesi gerekiyor" dedi.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Werner bu sezon çıktığı 13 maçın yalnızca 2'sine ilk 11 başladı.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Werner ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca 30 dakika oynayabildi.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

27 yaşındaki forvet bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Werner, Leipzig'deki forma rekabetinde Lois Openda ve Benjamin Sesko'nun gerisinde kalmış durumda.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız ismin, kulübüyle olan kontratı ise 2026'da sona erecek.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Timo Werner 2020 yılında Leipzig'den Chelsea'ye 53 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - İngilizler Fenerbahçe'ye Werner müjdesini verdi!

Chelsea'de istenen performansı sergileyemeyen Werner, 2022 yazında eski kulübü Leipzig'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle geri dönmüştü.

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