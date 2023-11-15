Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye dev talip! İşte ödenecek rakam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yarıştığı iki kulvarda da zirvede bulunan Fenerbahçe'de gösterdiği performansla öne çıkan isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu. Yaptığı skor katkısıyla dikkatleri çeken yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, milli futbolcuyu isteyen kulübü ve ödeyeceği bonservis bedelini açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:14
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Ligin 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olması sonrası milli araya lider girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'de bu sezon yeni transferlerin katkısı dikkatleri çekerken, sarı-lacivertliler adına yıldızını parlatan isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Sarı-lacivertli takıma transfer olduğu tarihten bu yana gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen yıldız futbolcu, bu sezon sergilediği oyunla taraftarın sevgilisi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye dev talip! İşte ödenecek rakam

İrfan Can, bu sezon çıktığı 21 maçta 9 gol ve 5 asist kaydederek takımının skor yükünü üstlenen isimlerden biri oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye dev talip! İşte ödenecek rakam

28 yaşındaki futbolcunun bu performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden olan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye dev talip! İşte ödenecek rakam

SEVILLA İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ İSTİYOR

İspanyol basını, Sevilla'nın İrfan Can Kahveci'ye talip olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye dev talip! İşte ödenecek rakam

15 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Fichajes.net'te yer alan haberde, Fenerbahçeli futbolcunun 15 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine transfer olabileceğini duyurdu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye dev talip! İşte ödenecek rakam

Haberde Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın kış transfer döneminde milli oyuncuyu takıma kazandırmak istediği belirtildi.

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