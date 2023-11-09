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LUDOGORETS FENERBAHÇE CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile kozlarını paylaşacak. H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe, 9 puan ile lider durumda. İsmail Kartal ve öğrencileri namağlup seriyi devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe Ludogorets maçını kazanması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak. Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri, Fenerbahçe Ludogorets maç kadrosu, FB maçı hakemi gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman? Ludogorets - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 11:11
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LUDOGORETS FENERBAHÇE CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı Konferans Ligi

LUDOGORETS FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN | FB MAÇI CANLI TAKİP 👈

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu 4. hafta müsabakasında Ludogorets'e konuk olacak. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de 10 müsabakada galibiyet yaşadı. Ludogorets - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...

LUDOGORETS - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Ludogorets - Fenerbahçe maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇINI KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK!

Ligde ve Avrupa'da sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon çıktığı 20 maçta 19 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Konferans Ligi gruplarında 3'te 3 yaparak 9 puan ile lider durumda yer alıyor. Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 ile geçmişti. Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, son maçında Ludogorets'i Ülker Stadyumu'nda 3-1 yenmişti.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU! EKSİKLER CAN SIKIYOR

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor da listede bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, Kaan Akyazı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir, Michy Batshuayi.

STOPERDE YENİ BİR YILDIZ DOĞACAK MI? YUSUF AYÇİÇEK...

Fenerbahçe'nin başı sakatlıklardan kurtulmuyor. Son dönemlerde arka arkaya yaşanan sakatlıklar can sıkmaya devam ederken, İsmail Kartal'ın kadroya dahil ettiği genç stoper Yusuf Ayçiçek'e de kendini gösterme şansı doğdu. Fenerbahçe'de Djiku, Becao, Serdar Aziz, Luan Peres sakatlıkları sebebiyle stoperde görev yapamıyor. Avrupa listesinde yer almayan Samet Akaydin ve Mert Müldür de maçta süre alamayacak. Bu sebeple İsmail Kartal'ın görev vermesi galinde 17 yaşıdaki Yusuf'a kendini gösterme fırsatı doğacak.

FENERBAHÇE'NİN GRUBUNDA PUAN DURUMU

  1. Fenerbahçe 9

  2. Norsjaelland 6

  3. Ludogorets Razgrad 3

  4. Spartak Trnava 0

LUDOGORETS FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Ludogorets: Padt, Son, Verdon, Russo, Nedyalkov, Gonçalves, Piotrowski, Tekpetey, Nedelev, Mounir, Duah

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Crespo (Yusuf), Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

AVRUPA'DA 264. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 263 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalıp, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kanarya, rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.

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