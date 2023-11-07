İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi.
Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi.
Uzun süren yenilmezlik serisi sona eren sarı-lacivertliler, Avrupa mesaisinde galibiyet hedefliyor.
Kanarya, UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets ile kozlarını paylaşacak.
Deplasmanda oynanacak mücadele 9 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.
Rakibini Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Bulgaristan'dan da 3 puanla dönmek istiyor.
Grupta oynadığı 3 maçtan da galip ayrılarak 9 puanla lider konumda yer alan Kanarya, galibiyet için sahaya çıkacak.
Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe'de sakatlıklar ve listede olmayan isimler İsmail Kartal'ı düşündürüyor.
Serdar Aziz, Becao ve Djiku'nun sakatlığı, savunma planlarını sekteye uğrattı.
Öte yanden diğer savunmacılar Mert Müldür ve Samet Akaydin'in UEFA listesinde olmaması planları bozdu.
Kayıp yaşamak istemeyen teknik direktör İsmail Kartal, Ludogorets mücadelesinde sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.
Stoper tandemi merak konusu olan deneyimli hoca, sürpriz bir karar aldı.
İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı muhtemel 11'i...
Dusan Tadic
Batshuayi