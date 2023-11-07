Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Bulgar ekibi Ludogorets ile kozlarını paylaşacak. Liderliğini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Sakatlık ve UEFA listesinde olmayan isimlerin bulunması özellikle savunma anlamında sıkıntı yarattı. Stoper tandemi merak edilen teknik direktör İsmail Kartal, sürpriz bir karar aldı. İşte Fenerbahçe'nin Ludogorest maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 14:55
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İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi.

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Uzun süren yenilmezlik serisi sona eren sarı-lacivertliler, Avrupa mesaisinde galibiyet hedefliyor.

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Kanarya, UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets ile kozlarını paylaşacak.

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Deplasmanda oynanacak mücadele 9 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Rakibini Kadıköy'de 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Bulgaristan'dan da 3 puanla dönmek istiyor.

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Grupta oynadığı 3 maçtan da galip ayrılarak 9 puanla lider konumda yer alan Kanarya, galibiyet için sahaya çıkacak.

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe'de sakatlıklar ve listede olmayan isimler İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Serdar Aziz, Becao ve Djiku'nun sakatlığı, savunma planlarını sekteye uğrattı.

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Öte yanden diğer savunmacılar Mert Müldür ve Samet Akaydin'in UEFA listesinde olmaması planları bozdu.

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Kayıp yaşamak istemeyen teknik direktör İsmail Kartal, Ludogorets mücadelesinde sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Stoper tandemi merak konusu olan deneyimli hoca, sürpriz bir karar aldı.


İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı muhtemel 11'i...

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

İrfan Can Eğribayat

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Osayi Samuel

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Oosterwolde

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Miguel Crespo

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Ferdi Kadıoğlu

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

İsmail Yüksek

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Zajc

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Ryan Kent

İsmail Kartal'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı 11'i

Szymanski

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