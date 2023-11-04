Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Emre Mor gelişmesi yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Emre Mor gelişmesi yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda bordo-mavilileri ağırlayacak.
19.00'da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Sarper Barış Saka.
Fenerbahçe zorlu rakibini devirip galibiyet serisine devam etmek ve liderliği geri almak istiyor.
Konuk ekip Trabzonspor ise Abdullah Avcı önderliğinde kazanıp Kadıköy'deki hasreti dindirmeyi amaçlıyor.
Kanarya'da zorlu karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Becao, Djiku, Fred ve Joshua King ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemeyecek.
EMRE MOR DÖNÜYOR!
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Emre Mor, geri dönüşe hazırlanıyor.
26 yaşındaki hücum oyuncusu sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalar yapıyor.
Sorunsuz bir şekilde antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu, hazır duruma geldi.
Emre Mor, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.
Yedek kulübesinde olması beklenen yıldız isim, hamle oyuncusu olarak düşünülüyor.