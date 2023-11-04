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Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 11. haftası derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım da zorlu derbiden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kanarya'da kritik müsabaka öncesi yıldız futbolcu Emre Mor ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 11:23
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Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Emre Mor gelişmesi yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda bordo-mavilileri ağırlayacak.

Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

19.00'da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Sarper Barış Saka.

Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Fenerbahçe zorlu rakibini devirip galibiyet serisine devam etmek ve liderliği geri almak istiyor.

Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Konuk ekip Trabzonspor ise Abdullah Avcı önderliğinde kazanıp Kadıköy'deki hasreti dindirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Kanarya'da zorlu karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Becao, Djiku, Fred ve Joshua King ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

EMRE MOR DÖNÜYOR!
UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Emre Mor, geri dönüşe hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

26 yaşındaki hücum oyuncusu sakatlığını tamamen atlattı ve takımla çalışmalar yapıyor.

Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Sorunsuz bir şekilde antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu, hazır duruma geldi.

Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Emre Mor, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.

Fenerbahçe'de Emre Mor gelişmesi! Trabzonspor maçında...

Yedek kulübesinde olması beklenen yıldız isim, hamle oyuncusu olarak düşünülüyor.

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