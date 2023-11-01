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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred, Becao ve Samet...

Son dakika haberleri - Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlanan Fred, Becao ve Samet Akaydın'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 11:08 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 11:22
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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Fred, Becao ve Samet...

Fenerbahçe Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan maçta sakatlanan Fred ve Rodrigo Becao'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao'nun Hamstring grubunda (biseps femoris) tendon kopması, Fred'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır." denildi.

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın'da ise herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

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