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FENERBAHÇE HABERLERİ | Polonya'da gündem Sebastian Szymanski! Yıldız futbolcuya methiyeler düzüldü!

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri ağızlara bir parmak bal çalan Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski ülkesi Polonya basınında gündeme oturdu. Kanarya'da kariyer sezonunu geçiren 24 yaşındaki futbolcu için övgü dolu sözler sarfedildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:49 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 11:58
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Polonya'da gündem Sebastian Szymanski! Yıldız futbolcuya metiyeler düzüldü!

Fenerbahçe'deki 4-2 kazandığı Hatayspor maçında ağları havalandıran Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya'da gündem oldu.

"SZYMANSKI TÜM TÜRKİYE'NİN DİLİNDE"

Sport.PL'de bulunan haberde Szymanski hakkında "Szymanski tüm Türkiye'nin dilinde. Onun için çıldırıyorlar" başlığı atıldı. Öte yandan haberin detayında şu ifadeler kullanıldı:

Hatayspor'a karşı oynanan Fenerbahçe maçında şov yaptı. İnanılmaz performansını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin bu kadar iyi sonuçlar alması büyük ölçüde onun sayesinde.

Polonya'da gündem Sebastian Szymanski! Yıldız futbolcuya metiyeler düzüldü!

"KESKİN NİŞANCI GİBİ"

TVP Sport'ta bulunan haberde ise "Sebastian Szymanski bir gol daha attı. Lider Fenerbahçe" başlığı atıldı.

Haberin detayında ise Polonyalı futbolcu hakkında söyle bahsedildi:

"Sebastian Szymanski durmak bilmiyor. Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Hatayspor maçında takımını 1:0 öne geçiren golü attı. Polonyalı oyuncu safkan bir keskin nişancı gibi hareket etti ve Dusan Tadic'ten aldığı pasın ardından topu ağlara gönderdi. İstanbul ekibi maçı 4:2 kazandı."

Polonya'da gündem Sebastian Szymanski! Yıldız futbolcuya metiyeler düzüldü!

"CEZA SAHASINDA BİR TİLKİ GİBİ"

SportoweFakty'de bulunan haberde ise şu ifadeler kullanıldı:

Milli takım oyuncusu ceza sahasında bir tilki gibi. Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla klasını gösterdi. Orta saha oyuncusu Hatayspor karşısında alınan 4:2'lik galibiyete katkıda bulundu. İlk gol sadece yedi dakika sonra atıldı ve Polonya milli takım oyuncusu kilit bir rol oynadı.

Polonya'da gündem Sebastian Szymanski! Yıldız futbolcuya metiyeler düzüldü!

Fenerbahçeli oyuncular Hatayspor yarı sahasında sakin bir oyun sergiledi. Karşılıklı paslaşmaların ardından Dusan Tadic sol kanattan topu ortaladı, Szymanski kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi.

Polonya'da gündem Sebastian Szymanski! Yıldız futbolcuya metiyeler düzüldü!

"MÜKEMMEL BİR HAREKET"

Meczykı'de bulunan haberde şu başlık atıldı:

Szymanski'den Fenerbahçe'ye bir gol daha! Polonyalı oyuncudan ceza sahası içinde mükemmel bir hareket.

Polonya'da gündem Sebastian Szymanski! Yıldız futbolcuya metiyeler düzüldü!

Haberin detayında ise, "Sebastian Szymanski 2023/2024 sezonunun başında Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla mükemmel bir performans sergiliyor. Polonyalı oyuncu Pazar günü Hatayspor'a karşı oynanan lig maçında skor listesine girerek skoru açtı." denildi

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