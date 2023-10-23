FENERBAHÇE HABERLERİ | Polonya'da gündem Sebastian Szymanski! Yıldız futbolcuya methiyeler düzüldü!

Fenerbahçe'deki 4-2 kazandığı Hatayspor maçında ağları havalandıran Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya'da gündem oldu.



"SZYMANSKI TÜM TÜRKİYE'NİN DİLİNDE"



Sport.PL'de bulunan haberde Szymanski hakkında "Szymanski tüm Türkiye'nin dilinde. Onun için çıldırıyorlar" başlığı atıldı. Öte yandan haberin detayında şu ifadeler kullanıldı:

Hatayspor'a karşı oynanan Fenerbahçe maçında şov yaptı. İnanılmaz performansını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin bu kadar iyi sonuçlar alması büyük ölçüde onun sayesinde.