Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bir süredir yakından ilgilendiği o yıldızla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun transfer durumu hakkında kritik karar alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 13:14 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 13:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MESUT ERKAM ŞAHİN
Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Sarı-lacivertlilerde yapılan bu transferler büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Kanarya yeni transferleriyle sezona etkili bir başlangıç yaptı.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'de 8'de 8 yaparkan Avrupa'da da şimdiye kadar çıktığı 8 mücadeleden de galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Toplamda 16 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe sezon sonu için işini şansa bırakmak istemiyor.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler ara transfer döneminde de kadrosuna takviyeler yapmak istiyor.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Bu anlamda Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde beri gündeminde yer alan isimlerden birisi de Wilfred Ndidi.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Son olarak ise oyuncuyla ilgili flaş gelişmeyi İngiliz basınından PUNCH Sports Extra duyurdu.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Yer alan haberde Leicester City teknik direktörü Enzo Maresca'nın Ndidi'nin devre arasında takımdan ayrılmasına izin vermediği aktarıldı.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Haberde teknik adamın Ndidi dışında Kelechi Iheanecho'nun da takımdan ayrılmasına onay vermediği vurgulandı.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Ayrıca haberde Nijeryalı futbolcu Ndidi için Nottingham Forest ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Bu anlamda 26 yaşındaki futbolcu ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

WILFRED NDIDI KİMDİR?

Wilfred Ndidi futbola ülkesi Nijerya'nın Nath Boys takımında başladı. Ardından Belçika ekibi Genk'e transfer oldu.

Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

2017 ara transfer döneminde ise İngiliz ekibi Leicester ile anlaştı. Ana mevkisi ön libero olan oyuncu merkez orta saha ve stoper olarak sahada görev alabiliyor.

DİĞER
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'i daha önce hiç böyle görmediniz! Burcu Biricik cesaretini konuşturdu
Lüks tutkusu eşittir Gazze'ye kurşun! Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermes... Müslümanın parasıyla Müslüman soykırıma uğruyor | İsrail'in finans ağı
Sanchez derbide oynayacak mı?
G.Saray'dan flaş karar! Beşiktaş derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar
İşte değerini en çok artıran Türk futbolcu!
Silivri'de sular ne zaman gelecek? (19 Ekim 2023)
Çatalca'da sular ne zaman gelecek? (19 Ekim 2023)
Filistin mesajı sonrası Benzema'ya Fransa'da şok suçlama!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Ziyech müjdesi! G.Saray'a Ziyech müjdesi! 13:47
F.Bahçe'nin gözdesi için transferde flaş karar! F.Bahçe'nin gözdesi için transferde flaş karar! 13:14
Fırtına'da Alanya maçı hazırlıkları! Pepe... Fırtına'da Alanya maçı hazırlıkları! Pepe... 12:59
Emery'den flaş Zaniolo kararı! Emery'den flaş Zaniolo kararı! 12:58
G.Saray Buruk'un doğum gününü kutladı G.Saray Buruk'un doğum gününü kutladı 12:38
Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? 12:32
Daha Eski
İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar İsmail Yüksek bombası! İstanbul'a geliyorlar 12:25
Icardi mi Aboubakar mı? Icardi mi Aboubakar mı? 12:24
Ryan Kent için şok iddia! Gerçek sonradan ortaya çıktı Ryan Kent için şok iddia! Gerçek sonradan ortaya çıktı 12:07
Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak Formula 1'de sezonun 19. yarışı ABD'de yapılacak 11:45
Zaynutdinov tarihe geçti! Zaynutdinov tarihe geçti! 11:43
İlke Özyüksel Kırgızistan'da şampiyon oldu! İlke Özyüksel Kırgızistan'da şampiyon oldu! 11:42