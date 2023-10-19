Fenerbahçe kavuşmayı bekliyordu! Yıldız ismin transferinde flaş karar

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.
Sarı-lacivertlilerde yapılan bu transferler büyük yankı uyandırdı.
Kanarya yeni transferleriyle sezona etkili bir başlangıç yaptı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.
Sarı-lacivertlilerde yapılan bu transferler büyük yankı uyandırdı.
Kanarya yeni transferleriyle sezona etkili bir başlangıç yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 8'de 8 yaparkan Avrupa'da da şimdiye kadar çıktığı 8 mücadeleden de galibiyetle ayrılmayı başardı.
Toplamda 16 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe sezon sonu için işini şansa bırakmak istemiyor.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler ara transfer döneminde de kadrosuna takviyeler yapmak istiyor.
Bu anlamda Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde beri gündeminde yer alan isimlerden birisi de Wilfred Ndidi.
Son olarak ise oyuncuyla ilgili flaş gelişmeyi İngiliz basınından PUNCH Sports Extra duyurdu.
Yer alan haberde Leicester City teknik direktörü Enzo Maresca'nın Ndidi'nin devre arasında takımdan ayrılmasına izin vermediği aktarıldı.
Haberde teknik adamın Ndidi dışında Kelechi Iheanecho'nun da takımdan ayrılmasına onay vermediği vurgulandı.
Ayrıca haberde Nijeryalı futbolcu Ndidi için Nottingham Forest ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği belirtildi.
Bu anlamda 26 yaşındaki futbolcu ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
WILFRED NDIDI KİMDİR?
Wilfred Ndidi futbola ülkesi Nijerya'nın Nath Boys takımında başladı. Ardından Belçika ekibi Genk'e transfer oldu.
2017 ara transfer döneminde ise İngiliz ekibi Leicester ile anlaştı. Ana mevkisi ön libero olan oyuncu merkez orta saha ve stoper olarak sahada görev alabiliyor.