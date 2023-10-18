Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

Sezona İsmail Kartal yönetiminde bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
2 İSME 7 TALİP! AVRUPA EKİPLERİ YAKIN TAKİPTE
Sezona İsmail Kartal yönetiminde bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
2 İSME 7 TALİP! AVRUPA EKİPLERİ YAKIN TAKİPTE
Geçtiğimiz sezona göre kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler çok sayıda yıldız ismi renklerine bağladı.
Kanarya; Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred ve Cengiz Ünder hamleleriyle dikkatleri çekti.
Fenerbahçe'de yapılan transferlerle birlikte birçok isimle de yollarını ayırdı.
Enner Valencia ve Attila Szalai gibi yıldızlarıyla vedalaşan sarı-lacivertlilerde ayrılığı en çok konuşulan isim Arda Güler oldu.
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren 18 yaşındaki yıldız, Real Madrid'e transfer oldu.
İspanyol devi, milli futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise Real Madrid'in Arda Güler transferi için 20 milyon Euro fesih bedeli ödeyeceği belirtildi.
Açıklamada, bonservis bedeli dışında 18 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid'in azami 10 milyon Euro bonus bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Arda Güler'in başka bir kulübe transferi durumunda Real Madrid'in elde edeceği bonservis bedelinin yüzde 20'sinin de Fenerbahçe'ye verileceği ifade edildi.
FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Real Madrid tarafından ödeneceği kaydedildi.
Arda Güler'in Real Madrid'e transferi büyük ses getirirken, Fenerbahçe'de Real Madrid'e bir transfer daha yolda...
REAL MADRID YASİR BOZ'U İSTİYOR
Sarı-lacivertliler, altyapısından yetişen Yasir Boz'a devler talip oldu.
Real Madrid ve Brighton'ın 16 yaşındaki genç forvet ile ilgilendiği kaydedildi.
Özellikle İspanyol devi, Arda Güler'den sonra Kanarya'nın bir başka yeteneğini daha kadrosuna katmayı planlıyor.
Arda'ya da Yasir Boz hakkındaki görüşleri soruldu.
Genç futbolcunun Yasir Boz için olumlu referans verdiği öğrenildi.