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Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon başında kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe'de çok sayıda isimle de yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertlilerde ayrılığı en çok konuşulan isimse Arda Güler olmuştu. Genç yıldız, 20 milyon Euro bonus + 10 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan %20 pay karşılığında Real Madrid'e imza attı. İspanyol devi, Arda Güler sonrası sarı-lacivertlilerden bir transfer daha yapmaya hazırlanırken, milli futbolcunun da bu transfer için olumlu referans verdiği öğrenildi. İşte o isim... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 10:46 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 10:57
Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

Fenerbahçe'de yapılan transferlerle birlikte birçok isimle de yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

Enner Valencia ve Attila Szalai gibi yıldızlarıyla vedalaşan sarı-lacivertlilerde ayrılığı en çok konuşulan isim Arda Güler oldu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren 18 yaşındaki yıldız, Real Madrid'e transfer oldu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

İspanyol devi, milli futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise Real Madrid'in Arda Güler transferi için 20 milyon Euro fesih bedeli ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

Açıklamada, bonservis bedeli dışında 18 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid'in azami 10 milyon Euro bonus bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

Arda Güler'in başka bir kulübe transferi durumunda Real Madrid'in elde edeceği bonservis bedelinin yüzde 20'sinin de Fenerbahçe'ye verileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Real Madrid tarafından ödeneceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi büyük ses getirirken, Fenerbahçe'de Real Madrid'e bir transfer daha yolda...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

REAL MADRID YASİR BOZ'U İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, altyapısından yetişen Yasir Boz'a devler talip oldu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

Real Madrid ve Brighton'ın 16 yaşındaki genç forvet ile ilgilendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir transfer daha! Arda Güler referans oldu

Özellikle İspanyol devi, Arda Güler'den sonra Kanarya'nın bir başka yeteneğini daha kadrosuna katmayı planlıyor.
Arda'ya da Yasir Boz hakkındaki görüşleri soruldu.

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