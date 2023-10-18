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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan o isimlere transfer yasağı: Çıkış yok!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, tüm rakiplerini birer birer deviriyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, sahada sergiledikleri futbolla alkış topluyor. Kanarya'nın yıldızları yükselen grafikleriyle Avrupa’nın devlerinin radarında. Ancak 4 kupaya birden talip olan İsmail Kartal'dan o isimlere izin çıkmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan o isimlere transfer yasağı: Çıkış yok!

Satış rekortmeni olan Fenerbahçe bu oyuncuların çıkışından da ciddi gelir elde etmeyi planlıyor. Ancak yönetim ve teknik direktör İsmail Kartal'ın görüşü bu sezon kadroyu bozmamak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan o isimlere transfer yasağı: Çıkış yok!

İsmail Kartal önceki gün yaptığı basın toplantısında "Fenerbahçe'de hiçbir oyuncunun kafası karışamaz. Bu sene hiç kimse de bir yere gidemez" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan o isimlere transfer yasağı: Çıkış yok!

Teklif alan futbolcular da kupaları toplamadan ayrılmayı düşünmüyor.

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