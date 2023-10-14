Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

Fenerbahçe transfer haberleri - Bu sezon bileği bükülmeyen Fenerbahçe'de 2 yıldız isim dünya devinin radarına girdi. Serie A ekibi milli futbolcuların peşinde. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 10:43
TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

Tüm kulvarlarda oynadığı 16 maçın 16'sında da sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, yoluna dolu dizgin devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

Kanarya, hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda lider konumda bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

Bu performansla birlikte sarı lacivertlilerin birçok yıldızı dev takımların listesine girdi.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

İtalyan basınının iddiasına göre Serie A devi, A Milli Takımımızın Hırvatistan galibiyetinde de göz dolduran 2 Fenerbahçeli futbolcuya talip.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

Serie A'da oynadığı 8 maçta topladığı 21 puanla ligde lider olan Milan, sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

Yaz transfer döneminde de bu mevkiler için çalışma yapan kırmızı-siyahlılar orta saha sorununu Yacine Adli ve Rade Krunic ile çözse de sol bek Theo Hernandez'e alternatif bulamadı.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

İtalyan basınından sempremilan.com, bu takviyeler için Fenerbahçe'den 2 milli futbolcunun ismini ortaya attı.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

HERNANDEZ'İN ALTERNATİFİ FERDİ
Bu isimlerden birincisi, Napoli'nin de gündemine gelen Ferdi Kadıoğlu.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

Theo Herhandez'i zorlayacak bir alternatif arayan Milan, devre arasında Ferdi için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

Çok yönlülüğüyle dikkat çeken 24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

İSMAİL YÜKSEK LİSTEDE
İtalyan devinin sarı-lacivertlilerden gözüne kestirdiği bir diğer isim ise Hırvatistan maçının yıldızı İsmail Yüksek.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

İsmail, A Milli Takım'ımızın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakada Modric-Brozovic-Kovacic üçlüsüne adım attırmayarak yıldızlaşmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

Birçok önemli kulübün scoutları tarafından listeye alınan 24 yaşındaki futbolcu için sıraya giren yeni takım, İtalyan devi Milan.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

Hırslı ve mücadeleci yapısıyla herkesin takdirini toplayan dinamik orta saha, Yacine Adli ve Rade Krunic'e alternatif olarak düşünülüyor.

TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 14 müsabakaya çıkan İsmail Yüksek, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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