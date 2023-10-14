TRANSFER HABERLERİ: İtalyan ekibi 2 milli oyuncunun peşinde! Fenerbahçe'den...

Tüm kulvarlarda oynadığı 16 maçın 16'sında da sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Tüm kulvarlarda oynadığı 16 maçın 16'sında da sahadan galip ayrılan Fenerbahçe, yoluna dolu dizgin devam ediyor.
Kanarya, hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda lider konumda bulunuyor.
Bu performansla birlikte sarı lacivertlilerin birçok yıldızı dev takımların listesine girdi.
İtalyan basınının iddiasına göre Serie A devi, A Milli Takımımızın Hırvatistan galibiyetinde de göz dolduran 2 Fenerbahçeli futbolcuya talip.
Serie A'da oynadığı 8 maçta topladığı 21 puanla ligde lider olan Milan, sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.
Yaz transfer döneminde de bu mevkiler için çalışma yapan kırmızı-siyahlılar orta saha sorununu Yacine Adli ve Rade Krunic ile çözse de sol bek Theo Hernandez'e alternatif bulamadı.
İtalyan basınından sempremilan.com, bu takviyeler için Fenerbahçe'den 2 milli futbolcunun ismini ortaya attı.
HERNANDEZ'İN ALTERNATİFİ FERDİ
Bu isimlerden birincisi, Napoli'nin de gündemine gelen Ferdi Kadıoğlu.
Theo Herhandez'i zorlayacak bir alternatif arayan Milan, devre arasında Ferdi için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.
Çok yönlülüğüyle dikkat çeken 24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
İSMAİL YÜKSEK LİSTEDE
İtalyan devinin sarı-lacivertlilerden gözüne kestirdiği bir diğer isim ise Hırvatistan maçının yıldızı İsmail Yüksek.
İsmail, A Milli Takım'ımızın Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ettiği müsabakada Modric-Brozovic-Kovacic üçlüsüne adım attırmayarak yıldızlaşmıştı.
Birçok önemli kulübün scoutları tarafından listeye alınan 24 yaşındaki futbolcu için sıraya giren yeni takım, İtalyan devi Milan.
Hırslı ve mücadeleci yapısıyla herkesin takdirini toplayan dinamik orta saha, Yacine Adli ve Rade Krunic'e alternatif olarak düşünülüyor.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 14 müsabakaya çıkan İsmail Yüksek, 1 gol ve 1 asistle oynadı.