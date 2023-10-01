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Fenerbahçe'ye Osayi Samuel'den sevindiren haber!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. hafrtasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilere bu kritik maç öncesi Osayi-Samuel'den sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 11:58
Fenerbahçe'ye Osayi Samuel'den sevindiren haber!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Bu kritik maç öncesi ise sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Kanarya'ya Osayi-Samuel'den sevindiren haber geldi.

Milliyet'de yer alan habere göre Kaburgasındaki ağrılar nedeniyle Başakşehir mücadelesinde riske edilmeyen Osayi-Samuel'in bugünkü mücadelede forma giyebileceği öğrenildi. Oyuncusunun durumu hakkında önceki günkü maçtan önce, "Osayi'nin kaburgalarında ufak bir ezilme vardı. Çok yük bindi, çok maç oynadı. Risk almak istemedik ve dinlendirmeye karar verdik" diyen Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, Çaykur Rizespor maçında öğrencisine şans verebileceği bildirildi.

Süper Lig'de 292, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 485 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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