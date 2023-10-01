FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geçen sezon takımın başına büyük umutlarla Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geçen sezon takımın başına büyük umutlarla Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti.
Kanarya'da sezon başında alınan sonuçlar ve oynanan futbol sarı-lacivertli taraftarları bir hayli memnun etmişti.
Bu anlamda Jorge Jesus kısa süre içerisinde Fenerbahçe taraftarının sevgisini kazanmıştı.
Fakat Kanarya için Dünya Kupası arası sonrası işler tam tersine döndü.
Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası'na verilen aranın ardından ligde üst üste önemli puan kayıpları yaşadı ve liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Süper Lig'de sezonun sonunda mutlu sona ulaşan taraf ise Galatasaray oldu.
Fenerbahçe sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlasa da gerek şampiyonluğun ezeli rakip Galatasaray'a kaptırılması gerek oynanan futbol nedeniyle Jorge Jesus eleştirilerin hedefi haline geldi.
Sarı-lacivertli yönetim sezon sonunda aldığı kararla Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.
Şimdilerde Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştıran teknik adamla ilgili ise flaş gerçek gün yüzüne çıktı.
Jorge Jesus'un takımın başında kalması halinde o isimlerle yolların ayrılacağı öğrenildi.
Bu futbolcular ise Serdar Aziz, Crespo, Zajc, Osayi ve İrfan Can Kahveci.
İsmi geçen oyuncular takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal önderliğinde ise adeta küllerinden doğdu.
Özellikle milli yıldız İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de skora yaptığı katkıyla taraftarlardan büyük alkış alıyor. Futbolcu başarılı performansıyla İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden birisi oldu.