Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'yi geçen sezon çalıştıran ve yeni sezon öncesi takımla yolları ayrılan Jorge Jesus ile ilgili flaş bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. Sarı-lacivertlilerde tecrübeli hocanın takımda kalması halinde o yıldızların gönderileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 09:58 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 10:06
FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geçen sezon takımın başına büyük umutlarla Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u getirmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Kanarya'da sezon başında alınan sonuçlar ve oynanan futbol sarı-lacivertli taraftarları bir hayli memnun etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Bu anlamda Jorge Jesus kısa süre içerisinde Fenerbahçe taraftarının sevgisini kazanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Fakat Kanarya için Dünya Kupası arası sonrası işler tam tersine döndü.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Sarı-lacivertliler, Dünya Kupası'na verilen aranın ardından ligde üst üste önemli puan kayıpları yaşadı ve liderlik koltuğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Süper Lig'de sezonun sonunda mutlu sona ulaşan taraf ise Galatasaray oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Fenerbahçe sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlasa da gerek şampiyonluğun ezeli rakip Galatasaray'a kaptırılması gerek oynanan futbol nedeniyle Jorge Jesus eleştirilerin hedefi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Sarı-lacivertli yönetim sezon sonunda aldığı kararla Portekizli çalıştırıcı ile yollarını ayırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Şimdilerde Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştıran teknik adamla ilgili ise flaş gerçek gün yüzüne çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Jorge Jesus'un takımın başında kalması halinde o isimlerle yolların ayrılacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

Bu futbolcular ise Serdar Aziz, Crespo, Zajc, Osayi ve İrfan Can Kahveci.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Flaş gerçek ortaya çıktı! Jorge Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı

İsmi geçen oyuncular takımın yeni teknik direktörü İsmail Kartal önderliğinde ise adeta küllerinden doğdu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı!
F.Bahçe - Rizespor maçı saat kaçta?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 10:27
Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı! Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı! 10:26
Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı! Jesus kalsaydı o yıldızlarla yollar ayrılacaktı! 09:58
F.Bahçe - Rizespor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Rizespor maçı saat kaçta? 09:57
Büyük övgü! "Eliyle tahtaya çivi çakan abileri hatırlattı" Büyük övgü! "Eliyle tahtaya çivi çakan abileri hatırlattı" 08:21
Filenin Efeleri ilk mağlubiyetini aldı! Filenin Efeleri ilk mağlubiyetini aldı! 08:01
Daha Eski
Olay yorum! "Erik ten Hag'ın gözü korkmuştur" Olay yorum! "Erik ten Hag'ın gözü korkmuştur" 07:48
Sert eleştiri! "Çok kötü maç yönetti" Sert eleştiri! "Çok kötü maç yönetti" 07:39
İngiltere'de skandal olay: Yanlış ofsayt kararı İngiltere'de skandal olay: Yanlış ofsayt kararı 00:52
İngiltere'de skandal olay: Yanlış ofsayt kararı İngiltere'de skandal olay: Yanlış ofsayt kararı 00:51
Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu: G.Saray ve F.Bahçe... Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu: G.Saray ve F.Bahçe... 00:46
Toroğlu açıkladı! Torreira'nın hareketi penaltı mı? Toroğlu açıkladı! Torreira'nın hareketi penaltı mı? 00:38