FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'ın hefinde Cristoph Daum'un rekoru var!

Geçen sezonu Jorge Jesus yönetiminde noktalayan Fenerbahçe yönetimi istediği başarıyı bulamamasının ardından takımı camiayı iyi bilen İsmail Kartal'a emanet etmişti.
Geçen sezonu Jorge Jesus yönetiminde noktalayan Fenerbahçe yönetimi istediği başarıyı bulamamasının ardından takımı camiayı iyi bilen İsmail Kartal'a emanet etmişti.
Fenerbahçe'de 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, bu sene lige fırtına gibi başladı.
İsmail Kartal liderliğinde ligde 5 maça çıkan Fenerbahçe, 5'te 5 yaparak bütün maçlarını kazandı.
En son deplasmanda Alanyaspor'u tek golle geçen sarı-lacivertliler, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3.deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı.
AVRUPADA DA YENİLGİ YÜZÜ YOK
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si Avrupada da başarılı grafiğini sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda FC Zimbru'yu devirip adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.
2. ön eleme turunda Maribor ve ardından Play-off turunda da Twente'yi geçmesini bilen Kanarya, adını yenilgisiz bir şekilde UEFA Konferans Ligi'nde gruplara yazdırmıştı.
Grup aşamalarına da galibiyetle merhaba diyen İsmail Kartal ve öğrencileri yenilmezlik serisini sürdürdü.
KARTAL'IN GÖZÜ DAUM'DA!
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni hedefi Cristoph Daum'un 2009-2010 sezonunun başlangıcında üst üste kazandığı 8 maçlık galibiyet serisini yakalamak.
62 yaşındaki teknik direktör, ligde çıkacağı 3 maçı da kazanırsa rekoru egale edecek.
Fenerbahçe, 28 Eylül Perşembe günü Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ki erteleme maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.