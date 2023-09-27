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FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'ın hefinde Cristoph Daum'un rekoru var!

Trendyol Süper Lig'e 5'te 5 ile hızlı bir giriş yapan 62 yaşındaki deneyimli teknik adam İsmail Kartal, gözünü bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Cristoph Daum'un rekoruna dikti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 11:42 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 11:44
FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'ın hefinde Cristoph Daum'un rekoru var!

En son deplasmanda Alanyaspor'u tek golle geçen sarı-lacivertliler, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 3.deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'ın hefinde Cristoph Daum'un rekoru var!

AVRUPADA DA YENİLGİ YÜZÜ YOK

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si Avrupada da başarılı grafiğini sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'ın hefinde Cristoph Daum'un rekoru var!

Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda FC Zimbru'yu devirip adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'ın hefinde Cristoph Daum'un rekoru var!

2. ön eleme turunda Maribor ve ardından Play-off turunda da Twente'yi geçmesini bilen Kanarya, adını yenilgisiz bir şekilde UEFA Konferans Ligi'nde gruplara yazdırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'ın hefinde Cristoph Daum'un rekoru var!

Grup aşamalarına da galibiyetle merhaba diyen İsmail Kartal ve öğrencileri yenilmezlik serisini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ | İsmail Kartal'ın hefinde Cristoph Daum'un rekoru var!

KARTAL'IN GÖZÜ DAUM'DA!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni hedefi Cristoph Daum'un 2009-2010 sezonunun başlangıcında üst üste kazandığı 8 maçlık galibiyet serisini yakalamak.

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