Emre Mor sahalara ne zaman dönecek? İsmail Kartal açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yarın UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek.

Bu kritik maç öncesi sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal ve Rodrigo Becao basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

İsmail Kartal...

"SAHAYA 3 PUAN İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Son oynadığımız lig maçında kazandığımız için çok mutluyuz. Türkiye'de hiçbir maç kolay değil. Her maçın zorlukları var. Gerçekten her takım kendine göre güçlü tarafları var. Herkes, daha iyi olmak ve bize karşı daha motive oynamaya çalışıyorlar. 3-2 kazanmasını bildik. Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İlk maç olması itibariyle kazanıp 3 puan almak istiyoruz. İnşallah taraftarımızın verdiği destekle bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.

"CENGİZ'E BİZ DE ŞAŞIRDIK"

Cengiz Ünder'in sakatlığına biz de şaşırdık. Alışık olmadığımız bir sakatlık oldu. En fazla 3 hafta sürecek.

EMRE MOR NE ZAMAN DÖNECEK?

Cengiz Ünder'in sakatlığına biz de şaşırdık. Alışık olmadığımız bir sakatlık oldu. En fazla 3 hafta sürecek. Emre Mor'un da 1-2 haftaya takıma dönebileceğini düşünüyorum.

Emre Mor'un da 1-2 haftaya takıma dönebileceğini düşünüyorum.

KARTAL'DAN 6 NUMARA AÇIKLAMASI!

6 numara pozisyonunda 4 tane oyuncumuz var. İsmail, Bartuğ, Zajc, Crespo. Duruma göre, rakibe göre, oyuncuların sağlık durumuna göre bunları değerlendirebiliriz. İsmail'in cezası nedeniyle Zajc'ı oynattık. Yarınki maçta belki Crespo, belki Zajc'ı oynatabiliriz. Ama lig maçlarında Türk olduğu için İsmail ve Bertuğ'a fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Dönüşümlü olarak, rakibe göre o pozisyonundaki oyuncuları değerlendireceğiz.

Nordsjaelland'ı zayıf bir rakip olarak değerlendiremeyiz. Zor bir takıma karşı oynayacağımızın bilincindeyiz.

"KİMİN NE DEDİĞİNE BAKMIYORUM"

10'da 10 da yapsak, 30'da 30 da yapsak eleştirilebiliyoruz. Sonuçta herkesin bildiği işi yapıyoruz. Dışarıda neler söylendiğine dikkat etmiyorum. Ben ne yaptığımı biliyorum.

Basın toplantısında Rodrigo Becao dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FUTBOLCUNUN AÇIKLAMALARI:

"HER MAÇ DAHA ZOR OLACAK"

Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz. 10 maç üst üste kazandık. Grup maçlarına başlarken özgüvenimiz yüksek. Sadece benim için tüm takım için iyi bir durum. Oynayacağımız maç kolay olmayacak artık rakiplerimiz bize karşı kazanmak için daha da istekliler. Her maç bir önceki maçtan daha zor olacak. Bu yüzden çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz.

"SAĞ TARAFTA DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Udinese'de 5 yıl boyunca sağ stoper olarak oynadım. Brezilya'da solda da oynadım. Hangi tarafta oynadığımın bir önemi yok. Nerede ihtiyaç olursa, orada en iyisini yaparım. Kendimi sağ tarafta daha rahat hissediyorum.

Rodrigo Becao'nun ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.