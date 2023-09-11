Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Transferde büyük ölçüde tamamlayan Kanarya'da gündem orta saha transferi...
Yönetim, 6 numaraya takviyesi yaparak yaz transfer dönemini noktalamayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de bu bölge için gündemdeki bir numaralı isimse Al-Musrati...
Sarı-lacivertliler, Braga forması giyen Libyalı yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi.
Yönetim, 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle anlaşması halinde Portekiz ekibiyle temasa geçerek transfere nokta koymayı amaçlıyor.
Al-Musrati için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar şimdiden başladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir futbolcuyu izlemeye aldı.
YVANDRO BORGES SANCHES GÜNDEMDE
O isim; Lüksemburg'un 19 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Yvandro Borges Sanches...
Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen Borges için scout ekibi de detaylı analiz topluyor.
İsmail Kartal'ın en geç ocak ayında Borges için çalışma yapılmasını talep ettiği belirtildi.
GELİRSE TARİHE GEÇECEK
Yvandro Borges Sanches, Fenerbahçe'ye transfer olursa sarı-lacivertli kulüpte forma giyen ilk Lüksemburglu futbolcu olarak tarihe geçecek.
Yvandro Borges Sanches, bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla 4 maça çıktı.
19 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Lüksemburglu kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Borges Sanches'in güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.