Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. 6 numara takviyesiyle transferi noktalamak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik ekip, oyuncu arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 18:33 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 18:34
Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Kadrosunu önemli ölçüde yenileyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Transferde büyük ölçüde tamamlayan Kanarya'da gündem orta saha transferi...

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Yönetim, 6 numaraya takviyesi yaparak yaz transfer dönemini noktalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Fenerbahçe'de bu bölge için gündemdeki bir numaralı isimse Al-Musrati...

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Sarı-lacivertliler, Braga forması giyen Libyalı yıldızın menajerini İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Yönetim, 27 yaşındaki futbolcunun menajeriyle anlaşması halinde Portekiz ekibiyle temasa geçerek transfere nokta koymayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Al-Musrati için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar şimdiden başladı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir futbolcuyu izlemeye aldı.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

YVANDRO BORGES SANCHES GÜNDEMDE

O isim; Lüksemburg'un 19 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Yvandro Borges Sanches...

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen Borges için scout ekibi de detaylı analiz topluyor.

Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Tarihte bir ilk olacak

İsmail Kartal'ın en geç ocak ayında Borges için çalışma yapılmasını talep ettiği belirtildi.

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