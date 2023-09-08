Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

"DÖNME FIRSATIM OLMADI"

Cagliari'ye dönme fırsatının olmadığını belirten tecrübeli oyuncu, "Ne yazık ki yapmak zorunda olduğum bir transferdi. Söylenenleri, konuşulanları anlayışla kabul ediyorum ama o anda benim için belki de en iyisinin ne olduğunu da düşünmek zorundaydım.