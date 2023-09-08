Haberler Fenerbahçe Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemeyen Joao Pedro, yeni sezonda Brezilya Ligi ekibi Gremio'nun yolunu tuttu. Deneyimli oyuncu, sarı-lacivertlilerden ayrılış süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 11:24
Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

Fenerbahçe'de 28 karşılaşmada sahaya çıkan Pedro, 5 gol ve 1 asist üretti.

Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Joao Pedro yeni sezonda Gremio'nun yolunu tuttu.

Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

Brezilya Ligi ekibinde 5 maçta henüz skora katkı veremeyen Pedro, transfer süreciyle ilgili konuştu.

İşte o sözler...

Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

Joao Pedro, İtalya'dan Radiolina'ya yaptığı açıklamada, "Sardunya'yı özlüyorum. Cagliari tarihinin bir parçası olmak, birkaç sezon boyunca birçok maç oynamak ve sonra uzaktan da olsa bu efsane kulübün taraftarı olmak çok güzel bir şey.

Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

Cagliari'den ayrılmak benim için çok zordu. Cagliari, benim hayatımın bir parçası.

Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

Bu konudaki sessizliğim, zor verilen ayrılık kararının bir yansımasıydı. Çünkü, kolay değildi." dedi.

Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

"DÖNME FIRSATIM OLMADI"
Cagliari'ye dönme fırsatının olmadığını belirten tecrübeli oyuncu, "Ne yazık ki yapmak zorunda olduğum bir transferdi. Söylenenleri, konuşulanları anlayışla kabul ediyorum ama o anda benim için belki de en iyisinin ne olduğunu da düşünmek zorundaydım.

Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

Uğruna birçok gece uykusuz kaldığım çok kişisel bir seçimdi. Kendim, ailem ve genel olarka hayatım için doğru seçimi yapmak zorundaydım.

Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

Cagliari'ye dönme fırsatı bu yaz karşıma çıkmadı." şeklinde konuştu.

Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTEMİYORDUM"
Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini söyleyen Pedro, "İtalya'ya geri dönme fırsatı ortaya çıkmadı. Birçok kişi bana yazdı çünkü Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalim vardı. Birkaç söylenti çıktı ama hiçbir İtalyan kulübü bana teklif yapmadı.

Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

Peki ya teklif olsaydı? Değerlendirebileceğim bir ihtimal olurdu. Ancak, İtalyan kulüpleri masada değildi.

Joao Pedro'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmak istemiyordum"

Prensip olarak Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyordum. Uzun uzun düşünülmüş bir seçim değildi. O an geldi ve ben de Gremio'yu kabul ettim." açıklamasını yaptı.

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