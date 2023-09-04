TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi...

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Jorginho transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Jorginho transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Orta saha transferinde gaza basan sarı-lacivertliler, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırmış durumda.
Doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamak isteyen Kanarya'da önemli oyuncularla görüşmeler yapılıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden kurmaylar, Arsenal'in yıldızı Jorginho'yu listenin üst sıralarına aldı.
Transfer görüşmelerini sürdüren Kanarya'ya flaş bir rakip çıktı.
ARABİSTAN'DAN TALİBİ VAR!
footballnews24'te yer alan habere göre; Yeni adresi merak konusu olan Jorginho'ya Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr talip oldu.
Yıldız futbolcunun kulübü Arsenal'ın Arabistan'dan gelecek teklifi değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.
Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, İtalya Milli Takımı'nda 48 maçta 5 gol kaydetti.
Jorginho'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.