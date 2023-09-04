Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Orta saha transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe, Arsenal'da forma giyen Jorginho için temaslarda bulunuyor. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, oyuncunun kulübü Arsenal ile sıkı pazarlıklar yapıyor. Transferde oldukça istekli olan Kanarya'ya Arabistan Ligi'nden sürpriz bir rakip çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 15:16
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi...

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Jorginho transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi...

Orta saha transferinde gaza basan sarı-lacivertliler, listedeki isimlerle temaslarını sıklaştırmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi...

Doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamak isteyen Kanarya'da önemli oyuncularla görüşmeler yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden kurmaylar, Arsenal'in yıldızı Jorginho'yu listenin üst sıralarına aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi...

Transfer görüşmelerini sürdüren Kanarya'ya flaş bir rakip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi...

ARABİSTAN'DAN TALİBİ VAR!
footballnews24'te yer alan habere göre; Yeni adresi merak konusu olan Jorginho'ya Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi...

Yıldız futbolcunun kulübü Arsenal'ın Arabistan'dan gelecek teklifi değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi...

Jorginho'nun Arsenal ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi...

Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, İtalya Milli Takımı'nda 48 maçta 5 gol kaydetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler
F.Bahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam
ALES/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023
Jüpiter Retrosuna Hazır mıyız?
Yüksek Lisans yapmak için ALES puanı kaç olmalı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yeni orta sahasını buldu! Lisansı çıktı G.Saray yeni orta sahasını buldu! Lisansı çıktı 15:36
Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu Şaşırtan transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu 15:32
Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha Anlaşma tamam! Trabzonspor'a Fransız orta saha 15:22
Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi... Fenerbahçe'ye Jorginho şoku! Yeni adresi... 15:16
Messi'li Inter Miami, son şampiyonu devirdi! Messi'li Inter Miami, son şampiyonu devirdi! 14:47
Kartal'a Coutinho'dan flaş haber! Kartal'a Coutinho'dan flaş haber! 14:45
Daha Eski
Ramos'un yeni takımı belli oldu! Ramos'un yeni takımı belli oldu! 14:28
Beşiktaş taraftarı transfere tepkili! Beşiktaş taraftarı transfere tepkili! 13:39
G.Saray'da şok gelişme! Paul Pogba... G.Saray'da şok gelişme! Paul Pogba... 13:19
Filenin Sultanları yurda döndü Filenin Sultanları yurda döndü 12:59
F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler 12:51
Galatasaray'da Kerem-İcardi iş birliği! Galatasaray'da Kerem-İcardi iş birliği! 12:48