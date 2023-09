Altay Bayındır resmen Manchester United'da! İşte bonservisi

Altay Bayındır imza sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Manchester United'a katılmak ve bu inanılmaz kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya dair bir tutkum var ve bu özel oyuncu grubunun hedeflerimize ulaşmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Böyle tecrübeli bir kaleci ekibiyle çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Her birimizin, istendiğinde performans göstermeye hazır olması için birbirimizi destekleyeceğiz ve her gün seviyeyi yükselteceğiz." ifadelerini kullandı.