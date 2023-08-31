TWENTE FENERBAHÇE MAÇI CANLI | Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Twente - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Twente ile play-off turunda karşı karşıya gelecek. İtalyan hakem Fabio Maresca'nın düdük çalacağı karşılaşma ile sarı lacivertliler, Avrupa arenasındaki 260. maçına çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? FB MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Fenerbahçe maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Twente: Unnerstall, Hilgers, Pröpper, Van Hoorenbeeck, Sampsted, Rots, Sadilek, Kjölö, Vlap, Ugalte, Wolfswinkel

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Kent, King

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

HEDEF 101. GALİBİYET

Bugün Twente ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki 260. maçına çıkacak. Geride kalan 259 karşılaşmada 100 kez rakiplerini deviren sarı-lacivertliler, 104 mücadelede ise mağlubiyet yaşadı. 55 maçta da sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 346 gol attı, kalesinde 369 gol gördü.

17 MAÇTA 1 MAĞLUBİYET

Son dönemde oynadığı Avrupa maçlarında bileği zor bükülen Fenerbahçe, geçen sezondan bu yana yaptığı son 17 Avrupa mücadelesinde 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı. Konferans Ligi'nde ise oynadığı 7 maçın 5'ini kazandı, 2'sini kaybetti. 24 gol atıp, 8 gol yedi.

GALİBİYET YA DA BERABERLİK

Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda başlayan Fenerbahçe, Moldova'nın Zimbru ekibini 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi. Üçüncü ön eleme turunda da Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 ve 3-0'lık skorlarla saf dışı bırakarak adını play-off turuna yazdıran sarı-lacivertliler, karşılaşmadan berabere ayrılsa dahi adını gruplara yazdıracak.

Twente ise ikinci ön eleme turunda İsveç'in Hammarby takımı, üçüncü ön eleme turunda da Letonya'nın Riga ekibini eledi.

UEFA Konferans Ligi grup kuraları da 1 Eylül Cuma günü çekilecek.