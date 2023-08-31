TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Transferin hareketli takımlarından olan sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi ile yol ayrımına gelinmişti.
Edin Dzeko transferi sonrası yedek durumuna düşen yıldız golcü, takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletmişti.
Sarı-lacivertli yönetim de Batshuayi transferi için İngiliz ekibi Nottingham Forest ile anlaşmaya varmıştı.
Michy Batshuayi'nin yol ayrımına gelmesi sonrası golcü oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçen Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos ile anlaşma sağlamıştı.
Kolombiyalı futbolcu, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya'dan kalkan uçakla çarşamba günü saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.
27 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrılıp, konaklayacağı otele geçti.
Fenerbahçe'nin Morelos transferini açıklaması beklenirken, Batshuayi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
TRANSFERİ ÇIKMAZA GİRDİ
Hürriyet'in haberine göre; Belçikalı golcünü Nottingham Forest'a transferi son gelişmeler sonrası transfer çıkmaza girdi.
Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı iddia edildi.
Takımdan ayrılacağı iddia edilen Michy Batshuayi, Twente maçının kamp kadrosunda yerini alırken Belçikalı golcü, menajerinden haber beklemeye başladı.
Batshuayi sağlık kontrolü için İngiltere'ye davet edilse de yıldız futbolcunun transferinde pürüz çıktı.
Transferi görüşmelerini sürdürmek için İngiltere'de bulunan oyuncunun temsilcisi, sağlık kontrolü için İngiltere'ye davet edilen Batshuayi'yi beklemeye koyuldu.
Ancak Fenerbahçe ve Nottingham Forest henüz anlaşma sağlayamadığı için Batshuayi'nin temsilcisi İngiltere'den ayrılarak Paris'e geçti.
Transfer döneminin bitmesine çok az süre kalırken Batshuayi'nin transferi çıkmaza girdi.
İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile yeniden temas kurması bekleniyor.
Michy Batshuayi için konuşulan bonservis bedeli 6.5 milyon euro civarındaydı. Fenerbahçe'nin beklentisi ise çok daha fazla.
Fenerbahçe forması altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.
MORELOS TRANSFERİ İPTAL OLABİLİR
Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Alfredo Morelos transferine çevrildi.
Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Kolombiyalı golcüyü transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etmişti. Ancak Batshuayi transferi gerçekleşmezse yabancı oyuncu fazlalığından ötürü Morelos'un sarı lacivertli ekibe imza atma ihtimali düşük.