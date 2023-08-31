Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a imza atması beklenirken, Belçikalı yıldızın transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 16:01
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Transferin hareketli takımlarından olan sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi ile yol ayrımına gelinmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Edin Dzeko transferi sonrası yedek durumuna düşen yıldız golcü, takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertli yönetim de Batshuayi transferi için İngiliz ekibi Nottingham Forest ile anlaşmaya varmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Michy Batshuayi'nin yol ayrımına gelmesi sonrası golcü oyuncunun yerini doldurmak için harekete geçen Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos ile anlaşma sağlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Kolombiyalı futbolcu, ileri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya'dan kalkan uçakla çarşamba günü saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

27 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrılıp, konaklayacağı otele geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin Morelos transferini açıklaması beklenirken, Batshuayi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Hürriyet'in haberine göre; Belçikalı golcünü Nottingham Forest'a transferi son gelişmeler sonrası transfer çıkmaza girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Michy Batshuayi, Twente maçının kamp kadrosunda yerini alırken Belçikalı golcü, menajerinden haber beklemeye başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Batshuayi sağlık kontrolü için İngiltere'ye davet edilse de yıldız futbolcunun transferinde pürüz çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Transferi görüşmelerini sürdürmek için İngiltere'de bulunan oyuncunun temsilcisi, sağlık kontrolü için İngiltere'ye davet edilen Batshuayi'yi beklemeye koyuldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Ancak Fenerbahçe ve Nottingham Forest henüz anlaşma sağlayamadığı için Batshuayi'nin temsilcisi İngiltere'den ayrılarak Paris'e geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Transfer döneminin bitmesine çok az süre kalırken Batshuayi'nin transferi çıkmaza girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile yeniden temas kurması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Michy Batshuayi için konuşulan bonservis bedeli 6.5 milyon euro civarındaydı. Fenerbahçe'nin beklentisi ise çok daha fazla.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe forması altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

MORELOS TRANSFERİ İPTAL OLABİLİR

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Alfredo Morelos transferine çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de şaşırtan Batshuayi gelişmesi! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Kolombiyalı golcüyü transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etmişti. Ancak Batshuayi transferi gerçekleşmezse yabancı oyuncu fazlalığından ötürü Morelos'un sarı lacivertli ekibe imza atma ihtimali düşük.

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