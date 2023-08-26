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FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transfer edilmesi sonrası Altay Bayındır ile yollar ayrıldı. İngiliz devi Manchester United ile anlaşma sağlayan milli kalecinin sözleşmesindeki flaş madde ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 13:52
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, beklenen kaleci takviyesini gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

Fenerbahçe, Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb'e yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin Euro'ya ek olarak 950 bin Euro da bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

Hırvat milli kaleci, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco da hazır bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

Livakovic, imza töreninin ardından "Harika hissediyorum. Dün ve bugün için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

ALTAY BAYINDIR'DAN VEDA

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında oynadığı Twente maçı öncesi başarılı file bekçisi Altay Bayındır taraftara veda etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

Müsabaka öncesi yapılan anons ile sahanın ortasına gelen Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde veda etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

Twente maçı öncesi son kez Ülker Stadyumu'na çıkıp, Fenerbahçe taraftarıyla vedalaşan Altay Bayındır, cuma günü İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

Milli kaleci, Ada'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Manchester United ile resmi sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

Fred'i 9 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye veren ManU, Altay için sarı-lacivertlilere 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK

Sabah'ın haberine göre; yapılan anlaşma gereği Kanarya, 25 yaşındaki kalecinin sonraki satışından da pay alacak.

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