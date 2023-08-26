FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'ın sözleşmesinde flaş madde! Manchester United...

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, beklenen kaleci takviyesini gerçekleştirdi.
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, beklenen kaleci takviyesini gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Livakovic'in kulübü Dinamo Zagreb'e yetiştirme bedeli hariç 6 milyon 650 bin Euro'ya ek olarak 950 bin Euro da bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.
Hırvat milli kaleci, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco da hazır bulundu.
Livakovic, imza töreninin ardından "Harika hissediyorum. Dün ve bugün için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
ALTAY BAYINDIR'DAN VEDA
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında oynadığı Twente maçı öncesi başarılı file bekçisi Altay Bayındır taraftara veda etti.
Müsabaka öncesi yapılan anons ile sahanın ortasına gelen Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde veda etti.
Twente maçı öncesi son kez Ülker Stadyumu'na çıkıp, Fenerbahçe taraftarıyla vedalaşan Altay Bayındır, cuma günü İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti.
Milli kaleci, Ada'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Manchester United ile resmi sözleşme imzalayacak.
Fred'i 9 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'ye veren ManU, Altay için sarı-lacivertlilere 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK
Sabah'ın haberine göre; yapılan anlaşma gereği Kanarya, 25 yaşındaki kalecinin sonraki satışından da pay alacak.
Altay Bayındır bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıktı.
Milli kaleci kalesinde 2 gol görürken, 2 maçta da kalesini gole kapattı.