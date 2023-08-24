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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Twente galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Twente'yi 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından İsmail Kartal dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 22:27 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 22:39
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Twente galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig devlerinden temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Twente'yi 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMALARI:

Maça kendi seyircimiz önünde iyi başladık. İlk maçta avantajı alarak, rövanşa gitmek istiyorduk. Twente'nin kolay bir rakip olmadığını takıma dile getiriyorduk. Agresif oynamak istiyorduk ama onlar öyle oynadı. İlk golü buldular, 2. golü de bulacaklardı ama 25. dakikadan sonra işler değişti. Golü bulduk. Bazı oyuncuları korumak için oynatmak istemedim. Kırmızı karttan sonra sağ kanadı tazeledik. İstediğim güçlü Fenerbahçe'yi sahaya koymak istedik. Merkezden yaptığımız hücumlarla skora gittik. Bize verdikleri harika destekten dolayı taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum.

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