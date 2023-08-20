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Makoumbou’ya 5 milyon euro

Fransız basını, F.Bahçe’nin Antoine Makoumbou için Cagliari’ye 5 milyon euro önerdiğini yazdı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Makoumbou’ya 5 milyon euro

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Cagliari'nin Kongolu futbolcusu Antoine Makoumbou'yu gündemine aldığı ileri sürüldü. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe, Makoumbou için yaklaşık 5 milyon euroluk bir transfer teklifi iletti. 25 yaşındaki futbolcu ile Fransa'dan Clermont ve İtalya'dan Bologna takımlarının da ilgilendiği belirtildi. 2022 yılında Maribor'dan Cagliari'ye 2.2 milyon euroya transfer olan Makoumbou, geçen sezon Serie B'de yer alan İtalyan takımında 42 maça çıktı ve 1 gol attı. Kongolu futbolcunun Cagliari ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

25 yaşındaki oyuncu, Cagliari dışında Ajaccio, Mainz II, Tabor Sezana ve Maribor'da forma giydi.

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