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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında önce penaltı sonra iptal! VAR'da izledi kararını değiştirdi

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarının son anlarında sarı-lacivertlilerin penaltı kazandığı pozisyon, VAR uyarısı sonrası iptal edildi. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 22:44 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 23:06
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında önce penaltı sonra iptal! VAR'da izledi kararını değiştirdi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı.

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, ilk yarının son anlarında sağ kanattan ceza sahasına doğru katetti. Genç futbolcunun çevirdiği topta hakem Abdulkadir Bitigen, Gaziantep FK'lı oyuncunun elle temas ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi.

VAR uyarısı sonrası monitörde pozisyonu inceleyen Abdulkadir Bitigen, penaltı kararını iptal etti.

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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