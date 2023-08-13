Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında önce penaltı sonra iptal! VAR'da izledi kararını değiştirdi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı.
Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, ilk yarının son anlarında sağ kanattan ceza sahasına doğru katetti. Genç futbolcunun çevirdiği topta hakem Abdulkadir Bitigen, Gaziantep FK'lı oyuncunun elle temas ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi.
VAR uyarısı sonrası monitörde pozisyonu inceleyen Abdulkadir Bitigen, penaltı kararını iptal etti.
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır