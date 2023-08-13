Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, sezona galibiyetle başladı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 3 ve 18. dakikalarda attığı gollerle Edin Dzeko kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü 45+5. dakikada Arda Kızıldağ'dan geldi. İşte Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 23:51 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 00:00
Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı.

Dolu tribünler önünde oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, sezona galibiyetle başladı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golleri Edin Dzeko kaydetti.

GAZİANTEP FK'DA MAXIM KIZARDI!

Konuk ekipte Alexandru Maxim, 23. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

DUSAN TADIC PENALTI KAÇIRDI!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, 54. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Tadic'in vuruşunu kaleci Batuhan Şen kurtardı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak. Gaziantep FK ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

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